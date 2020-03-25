2020-03-25T11:35:25+03:00
Общество

УРАЛСИБ предлагает обновленную дебетовую карту «Прибыль»

Открыть ее можно во всех отделениях Банка
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УРАЛСИБ предлагает обновленную дебетовую карту «Прибыль». Фото: предоставлено банком УРАЛСИБ.УРАЛСИБ предлагает обновленную дебетовую карту «Прибыль». Фото: предоставлено банком УРАЛСИБ.
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Банк УРАЛСИБ предлагает розничным клиентам обновленную дебетовую карту «Прибыль». Карта выпускается в новом дизайне: теперь она черного цвета, в ее оформлении обыгрывается единство двух стихий - огня и воды.

Также с 1 апреля 2020 года меняются условия и правила начисления процентов на остаток по карте «Прибыль». Теперь проценты на остаток по карте «Прибыль» рассчитываются, исходя из ежедневного фактического остатка денежных средств на картсчете на начало дня, и выплачиваются ежемесячно в дату открытия картсчета. При сумме до 300 тысяч рублей включительно размер начислений на ежедневный остаток составляет 5% годовых. На остаток свыше данной суммы проценты начисляться не будут.

Снятие наличных по карте при сумме от 3 тысяч рублей в банкоматах любого банка на территории РФ осуществляется без комиссии. Для бесплатного обслуживания карты «Прибыль» необходимо выполнить одно из условий: совершать покупки на сумму от 1 тысячи рублей или иметь минимальный остаток на счете в размере от 5 тысяч рублей в месяц. При невыполнении данных условий комиссия за обслуживание составляет 49 рублей в месяц.

Карту «Прибыль» можно открыть во всех отделениях Банка УРАЛСИБ. Дополнительная информация – на сайте Банка УРАЛСИБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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