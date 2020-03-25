Татьяна Буланова отреагировала на песни звездных коллег про коронавирус

Которую неделю весь мир обсуждает только его – коронавирус. Поначалу многие относились к китайскому вирусу с недоверием, легкой иронией. Теперь, когда число зараженных, по данным ВОЗ, превышает 370 тысяч, а умерших 16 тысяч, уже не до шуток. Из-за распространения заразы многие страны закрыли свои границы, ввели в городах карантин. Но люди стараются не унывать. Некоторые российские артисты и вовсе про коронавирус уже песни поют. Певица Татьяна Буланова в «Прямом эфире» у Андрея Малахова честно призналась, что такое поведение коллег не понимает. Хотя поначалу сама скептически относилась к коронавирусу. Думала, что все раздувают. Потом стала слушать об этом, читать - стало страшно. К счастью, среди ее знакомых нет ни одного заболевшего.

- Считаю, что паниковать не нужно, - рассуждает Буланова. - Ну, а петь про коронавирус я точно не буду.

Присутствующий на ток-шоу первый заместитель председателя Комиссии по общественному контролю Общественной палаты России Артем Кирьянов по поводу хайпа на болезни отреагировал куда жестче. Он считает, что таким образом публичные личности хотят повысить свою популярность. Но гуманно ли это?!