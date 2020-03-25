2020-03-25T12:57:28+03:00
Общество

В 2020 году доля выпуска гражданской продукции в ОДК-Климов составит 50%

Об этом сообщил исполнительный директор предприятия Александр Ватагин
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В 2020 году доля выпуска гражданской продукции в ОДК-Климов составит 50%. Фото предоставлено АО «ОДК-КЛИМОВ».В 2020 году доля выпуска гражданской продукции в ОДК-Климов составит 50%. Фото предоставлено АО «ОДК-КЛИМОВ».
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В рамках форума в Санкт-Петербурге состоялся круглый стол «Конверсия. Диверсификация. Акселерация. Алгоритмы формирования программ перехода предприятий ОПК на гражданскую продукцию».

Доклад исполнительного директора АО «ОДК-Климов» Александра Ватагина был посвящен опыту предприятия по реализации программы диверсификации ОПК для выпуска гражданской продукции. В 2017 году доля гражданских двигателей для самолетов и вертолетов в общем объеме поставок составляла 17%, в 2019 – уже 48%. Александр Ватагин подчеркнул, что в этом году объем выпущенной гражданской продукции на предприятии будет не менее 50%.

Александр Ватагин также рассказал о наметившейся тенденции по изменению существовавшего ранее порядка создания двигателей. Если раньше техника создавалась для МО, а затем адаптировалась под гражданские нужды, то теперь локомотивом новых разработок являются потребности народного хозяйства. Например, двигатель ВК-2500ПС-03 был сертифицирован для гражданских нужд в 2016 году, а его военная версия, ВК-2500П, только сегодня проходит госиспытания. По линейке двигателей ТВ7 для самолетов также есть основания полагать, что двигатель ТВ7-117СТ-01 для гражданского самолета Ил-114-300 будет сертифицирован раньше, чем ТВ7-117СТ для военно-транспортного Ил-112В.

В завершении выступления Александр Ватагин подчеркнул, что двигатели изготавливаются в РФ в кооперации с отечественными предприятиями и прежде всего входящими в ОДК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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