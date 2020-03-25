2020-03-25T13:13:30+03:00
Звезды

Из-за отмены спектакля Сергей Безруков пошел гулять по Невскому проспекту

Видео из Петербурга актер опубликовал в своем «Инстаграме»
Петр КИБЕР
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Из-за коронавируса спектакль с Сергеем Безруковым был отменен.Из-за коронавируса спектакль с Сергеем Безруковым был отменен.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Корнавирус вносит свои коррективы с привычную жизнь. Так, из-за принятых мер и запрета массовых мероприятий свыше 50 человек, музеи и театры Петербурга были вынуждены уйти в онлайн, а спектакли попали под отмену. Пострадал из-за этого и актер Сергей Безруков, который должен был играть в Петербурге в постановке «Сон разума». Но вместо этого артисту пришлось пойти гулять по Невскому проспекту.

- Сегодня НЕ состоится «Сон разума» по произведениям Гоголя... Но мы не сдаемся, добро пожаловать в наш #БесконтактныйТеатр .... В роли титулярного советника - Сергей Безруков, в роли Невского проспекта - сам Невский проспект...))) – написал артист в своем «Инстаграме».

На видео, которое от первого лица снял сам Безруков, он декламирует отрывок из «Невского проспекта» Гоголя, демонстрируя не только себя, но и петербуржцев, оказавшихся днем на главной магистрали города

А что касается самого отмененного спектакля, то его перенесли на 25 июня, все билеты действительны. Ближайший показ, по словам Сергея Безрукова, запланирован на 21 апреля, но не факт, что он состоится. Ведь ограничительные меры для противодействия коронавирусу будут действовать до мая.

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Сергней Безруков пошел гулять по Невскому из-за отмены спектакля
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ИСТОЧНИК KP.RU

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