Tele2 в два раза увеличила в Санкт-Петербурге подключения через интернет

Tele2 подвела итоги работы сегмента электронной коммерции в 2019 году. Лидером по динамике роста стал Санкт-Петербург с двукратным ростом продаж – 100%. На Северо-Западе число подключений SIM-карт через сайт выросло и в Карелии, Мурманской и Вологодской областях на 40%, 19% и 17% соответственно.

При заказе SIM-карты абоненты отдают предпочтение тарифным планам с большим объемом интернет-трафика, что также говорит о качественном изменении абонентской базы Tele2 и росте активных пользователей интернета на сети оператора. На Северо-Западе доля тарифов «Мой онлайн» и «Мой онлайн+» с большим интернет-трафиком составила 31%.

Самыми активными пользователями сайта стали люди от 25 до 34 лет – их доля составила 37% от общего числа посетителей. Доли мужчин и женщин в числе посетителей сайта Tele2 распределились почти поровну: 50,5% и 49,5% соответственно.

- Динамика подключений популярных интернет-тарифов подтверждает рост проникновения пакетных продуктов в нашей базе, - отмечает директор по электронной коммерции Tele2 Михаил Голубев. - Таким образом, аудитория Tele2 становится все более «цифровой», а наши интерфейсы все лучше адаптируются к текущим запросам клиентов: мы стараемся развивать и поддерживать эффективный микс онлайн- и офлайн-точек контакта с пользователями. Так, например, при оформлении онлайн-заказа многие клиенты выбирают получение SIM-карты в одном из салонов нашей розничной сети, масштаб которой позволяет забрать заказ быстро и удобно.