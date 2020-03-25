МегаФон открывает новый уровень качества голосовой связи

МегаФон стал первым оператором в России, запустившим поддержку новейшего голосового кодека Enhanced Voice Service (EVS) для смартфонов Apple iPhone. Вместе с обновлением iOS до версии 13.4 абоненты оператора получат еще более качественную передачу речи в сетях 4G.

Новейший кодек EVS превращает телефонный разговор практически в живую речь, обеспечивая кристально чистую передачу голоса и эффект присутствия собеседника за счет обработки аудиопотока в полосе до 32 кГц. Это в несколько раз больше, чем используют обычные голосовые кодеки в сетях 2G и 3G. Кодек EVS подключится автоматически, если абонент уже совершает на своем устройстве звонки по технологии Voice-over-LTE (VoLTE). Семейство кодеков EVS поддерживают смартфоны Apple iPhone начиная с моделей 8/8 Plus, владельцам достаточно обновить iOS до новой версии 13.4.

- В мире насчитывается 200 операторов, запустивших технологию передачи голоса VoLTE, и только 20 из них поддерживают EVS, - отметил директор по сетевой инфраструктуре МегаФона Валентин Полозенко. - МегаФон – единственный оператор в России, предлагающий своим абонентам такую возможность. Устройства Apple составляют около 50% от всех смартфонов с поддержкой VoLTE, и уже сегодня их владельцы смогут почувствовать новый уровень качества речи в сети МегаФон.