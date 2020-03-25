2020-03-25T16:34:00+03:00
Общество

МТС поможет школьникам Петербурга бесплатно подготовиться к ЕГЭ

Сделать это можно будет дистанционно
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МТС поможет школьникам Петербурга бесплатно подготовиться к ЕГЭ.МТС поможет школьникам Петербурга бесплатно подготовиться к ЕГЭ.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В этом году петербургским школьникам будет куда проще подготовиться к ЕГЭ. Ведь МТС предложила бесплатные онлайн-курсы на базе собственного образовательного онлайн-сервиса Smart University. Также для учащихся 5-11 классов с сегодняшнего дня заработают разговорные клубы для совершенствования английского языка.

Специально для подготовки учащихся 9-11 классов к единым государственным экзаменам в период дистанционного обучения, МТС разработала онлайн-интенсивы, которые будут доступны с 23 марта до 22 мая. Программа состоит из восьми вебинаров по математике и русскому языку и 12 вебинаров по английскому языку. Преподавателями вебинаров выступают опытные педагоги с многолетним стажем, программа и методические материалы разработаны экспертами ЕГЭ согласно рекомендациям ФИПИ (Федерального института педагогических измерений). Для закрепления материала по результатам каждого занятия ученики будут выполнять домашние задания. Все вебинары планируется дополнительно транслировать на стриминговой платформе WASD.TV для предоставления доступа к ним максимальному количеству школьников.

Ученики 5-11 классов до 22 мая смогут бесплатно практиковать английский язык в разговорных клубах Smart University. Мини-группы до 10 человек, которые формируются исходя из уровня знаний и интересов, помогут сохранить и развить навыки разговора на английском за счет регулярной практики и обеспечат детей общением на время удаленной учебы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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