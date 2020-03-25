Фестиваль сакуры в Петербурге в мае 2020 года могут отменить из-за коронавируса

Японцы уже вовсю любуются цветением сакуры. Из-за теплой погоды вишни там зацвели на неделю раньше, чем в прошлом году. Несмотря на карантин, в Токио в парке Уэно собираются горожане в защитных масках, чтобы насладиться прекрасными цветами. Но без традиционных пикников под деревьями.

А в это время в Санкт-Петербурге готовятся к появлению первых цветов. В Саду дружбы на Литейном проспекте и в Ботаническом саду заметили набухшие почки сакуры. Однако ботаники отмечают, что завтра они точно не начнут цвести - рано.

- Сакура зацветет, когда не будет ночью мороза, а днем температура прогреется до 10 градусов тепла, - рассказали корреспонденту «КП» в пресс-службе Ботанического сада. - Корни должны напитаться влагой, чтобы распустились почки.

Цветет сакура обычно 5-10 дней. В зависимости от вида и погоды.Фото: Артем КИЛЬКИН

Обычно на Литейном она расцветает на сутки раньше, чем в петербургском Ботсаду, так как там теплее.

В пресс-службе отметили, что в нынешнем году ежегодный фестиваль японской культуры Сакура Мацури в Петербурге, который проходит во вторые выходные мая в Ботаническом саду, скорее всего не состоится.