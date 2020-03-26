2020-03-26T10:45:22+03:00
Общество

Дилеры SKODA вышли в онлайн

Теперь клиенты могут общаться с менеджерами по видеосвязи в WhatsApp
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Дилеры SKODA вышли в онлайн. Фото предоставлено ГК WAGNER.Дилеры SKODA вышли в онлайн. Фото предоставлено ГК WAGNER.
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С 25 марта 2020 года у всех клиентов дилерских центров ŠKODA «Неон», «Пулково» и «Таллинский-Авто» есть возможность получить видеоконсультацию по WhatsApp. Для этого нужно просто выбрать сотрудника и заказать видеозвонок, оставив свой номер телефона, привязанный к WhatsApp-аккаунту. Менеджер отдела продаж свяжется с клиентом по указанному номеру в течение 15 минут, предварительно уточнив в сообщении, удобно ли принять звонок в мессенджере.

Специалисты отдела продаж готовы продемонстрировать по видеосвязи любой автомобиль с соответствующим VIN-номером со склада дилера без нужды выходить из дома для клиентов. Все необходимые документы, прайс-лист и каталог по модели также могут быть отправлены через мессенджер в рамках диалога. Заказать видеозвонок можно на официальном сайте дилера в разделе акции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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