Дилеры SKODA вышли в онлайн

С 25 марта 2020 года у всех клиентов дилерских центров ŠKODA «Неон», «Пулково» и «Таллинский-Авто» есть возможность получить видеоконсультацию по WhatsApp. Для этого нужно просто выбрать сотрудника и заказать видеозвонок, оставив свой номер телефона, привязанный к WhatsApp-аккаунту. Менеджер отдела продаж свяжется с клиентом по указанному номеру в течение 15 минут, предварительно уточнив в сообщении, удобно ли принять звонок в мессенджере.

Специалисты отдела продаж готовы продемонстрировать по видеосвязи любой автомобиль с соответствующим VIN-номером со склада дилера без нужды выходить из дома для клиентов. Все необходимые документы, прайс-лист и каталог по модели также могут быть отправлены через мессенджер в рамках диалога. Заказать видеозвонок можно на официальном сайте дилера в разделе акции.