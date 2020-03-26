Петербургские программисты разработали онлайн-калькулятор гречи для тех, кто в карантине

Сколько гречи закупить на двухнедельный карантин или, к примеру, на предстоящую нерабочую неделю, чтобы лишний раз не покидать родные пенаты? С расчетами поможет простой онлайн-калькулятор, созданный петербургскими программистами.

– Помогите остановить распространение вируса: он очень заразный, – обращаются разработчики к пользователям сети. – По возможности, меньше выходите на улицу и не посещайте места массовых скоплений людей. Мойте руки с мылом в два раза дольше и в два раза чаще, чем вы делаете это обычно.

Чтобы не остаться голодным, нужно выставить в калькуляторе два параметра: количество упаковок гречи, которые есть дома, и количество порций каши, которое вы собираетесь съедать в неделю.

Если всей семьей кушать гречу на завтрак, обед и ужин, то запасов хватит едва ли.Фото: Скриншот сайта

Так, если дома припрятано 10 пачек гречи, а наслаждаться ей вы планируете ежедневно, то вы продержитесь 36 дней, или 257 процентов двухнедельного карантина. Правда, если кушать гречу на завтрак, обед и ужин, то запасов уже не хватит: они закончатся на 13-й день самоизоляции. С наличием в квартире других любителей гречи ситуация усугубляется.

Есть в калькуляторе и тонкие настройки. Можно отрегулировать вес упаковки гречи, количество дней карантина, вес одной порции и число членов семьи. И, что самое главное, калькулятор работает в двух режимах – петербургском и общероссийском, где идет расчет не гречи, а «гречки».

На создание гречневого калькулятора программистов вдохновили разработчик Бэн Сассун и художник Сэм Харрис, которые создали еще один полезный для сидящих в карантине сервисов – калькулятор туалетной бумаги. В нем всего два параметра: количество рулонов, которые есть в запасе, и число визитов в туалет ежедневно.

СКАЗАНО!

Виктории АБРАМЧЕНКО, заместителя председателя Правительства России:

– Гречка – любимый продукт россиян последние несколько дней. Ее хватит на всех. Алтайский край сможет обеспечить страну гречневой крупой, сейчас запасы – более 350 тысяч тонн.

Александр БЕГЛОВ, губернатор Санкт-Петербурга:

– Запасов продовольствия в городе достаточно. Что-то все уперлись в эту гречку. Ну, и гречка есть. Есть и перловка, и другие крупы. Дефициту способствуют только спекулянты.

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