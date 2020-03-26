Олег Газманов отметит 30-летие альбома «Эскадрон» в Петербурге

Олег Газманов – музыкант, чьи мелодии сразу становятся родными, легко запоминаются и остаются на всю жизнь. Убедиться в этом можно будет 5 июня в БКЗ «Октябрьский». Артист выступит в Петербурге с праздничной программой, посвященной 30-летию альбома «Эскадрон». Дебютный сольный альбом «Эскадрон» стал знаковым для Олега Газманова, а песни «Эскадрон», «Есаул», «Путана», «Морячка» сделали из артиста суперзвезду.

Голос Олега Газманова можно сразу узнать и запомнить, его шоу по энергетике и «позитиву» невозможно сравнить ни с каким другим. Аудитория его настолько обширна, что её нельзя загнать в рамки какой-то определённой возрастной, национальной или социальной группы. Именно поэтому Газманов десятилетиями собирает самые большие концертные площадки страны.

Концерты в Санкт-Петербурге занимают особое место в шоу Олега Газманова. Может быть потому, что он родился на берегу Балтийского моря в Калининграде, или от любви к великому городу, непохожему ни на какой другой в мире. В новом шоу «Здравствуй, Питер» Олег Газманов отменит понедельники, признается в любви к Питеру в своих песнях, добавит флэшмобы и новые песни/