2020-03-26T11:28:32+03:00
Досуг

В Санкт-Петербурге пройдет «Шоурум жилой и загородной недвижимости»

Экспозиция разместится в ТРЦ «Галерея» с 21 мая по 7 июня
Маргарита РЕПИНА
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Шоурум разместится в самом центре города. Фото: организаторы.Шоурум разместится в самом центре города. Фото: организаторы.
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Узнать о современных трендах в сфере недвижимости, а также изучить наиболее интересные предложения квартир и коттеджей петербуржцы смогут в «Шоуруме жилой и загородной недвижимости». Экспозиция разместится в ТРЦ «Галерея» с 21 мая по 7 июня. Это позволит посетителям мола познакомиться с жилыми проектами в непринужденной атмосфере шопинга.

В Санкт-Петербурге Шоурум продлится 18 дней, с захватом 3 уикендов. Место его проведения было выбрано неспроста. ТРЦ «Галерея» - это самый крупный торгово-развлекательный центр в самом сердце Северной столицы, расположенный на пересечении главных проспектов города – Невского и Лиговского, рядом с Московским железнодорожным вокзалом, в 50 метрах от метро «Площадь Восстания». На пяти этажах торгового центра расположены около 300 магазинов, кинотеатр, супермаркет, масштабный фуд-холл, кафе и рестораны, а также подземная парковка на 1200 мет. Среднемесячный трафик молла составляет 75 000 человек.

«Шоурум жилой и загородной недвижимости» - это событие, которое доказало свою эффективность в Москве. За 11 лет существования Шоурум проходил в 6 популярных торговых-центрах Москвы: Галереи «Времена года», «Океания», VEGAS, «Крокус Сити Молл», ТГ «Модный сезон» и Dream House.

ИСТОЧНИК KP.RU

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