2020-03-26T14:23:21+03:00
Общество

Мать выписавшегося ребенка с коронавирусом из Петербурга рассказала о симптомах болезни у дочери

Школьница с высокой температурой попала в Боткинскую больницу после отдыха в Австрии
Полина ЖУКОВА
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В Боткинской школьница лежала с мамой. У женщины коронавируса не обнаружено.В Боткинской школьница лежала с мамой. У женщины коронавируса не обнаружено.
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В Петербурге выписали из больницы ребенка с коронавирусом. Единственной несовершеннолетней пациенткой в Боткина с COVID-19 оказалась десятилетняя девочка. Сейчас она абсолютно здорова, а заболевание у нее протекало в легкой форме. Лежала в клинике юная петербурженка вместе с мамой – ее тоже госпитализировали как контактировавшую с больной. Но у родительницы новой инфекции не обнаружили. На выписке женщина рассказала о том, где ребенок заразился и какие у него были первые симптомы.

– Сейчас мой ребенок полностью выздоровел. Ситуация была такая: она каталась на горнолыжном курорте в Австрии. А когда прилетела, через три дня появились симптомы – повышенная температура. Мы сразу позвонили в неотложку и нас госпитализировали в Боткина, – отметила женщина.

К слову, в Боткинской ребенка с матерью назвали образцово-показательными пациентками. Девочка на поправку пошла быстро – буквально на второй-третий день. Однако вместе с мамой она пробыла в инфекционке положенные две недели. К слову, из симптомов новой болезни у ребенка была только повышенная температура.

– Температура поднялась довольно быстро. Где-то в семь вечера была еще 37,5, а уже через пару часов – 39 градусов. Насморка не было и кашля не было, – отметила мама.

Напомним, что по данным на утро 26 марта в Боткинской больнице Петербурга с подозрением на коронавирус находятся 330 пациентов. Из них 16 – дети. На лечении с подтвержденным диагнозом в больнице сейчас находятся 22 человека, включая двух жителей Ленобласти.

Школьницу, вылечившуюся от коронавируса. выписали из Боткинской больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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