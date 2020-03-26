Мать выписавшегося ребенка с коронавирусом из Петербурга рассказала о симптомах болезни у дочери

В Петербурге выписали из больницы ребенка с коронавирусом. Единственной несовершеннолетней пациенткой в Боткина с COVID-19 оказалась десятилетняя девочка. Сейчас она абсолютно здорова, а заболевание у нее протекало в легкой форме. Лежала в клинике юная петербурженка вместе с мамой – ее тоже госпитализировали как контактировавшую с больной. Но у родительницы новой инфекции не обнаружили. На выписке женщина рассказала о том, где ребенок заразился и какие у него были первые симптомы.

– Сейчас мой ребенок полностью выздоровел. Ситуация была такая: она каталась на горнолыжном курорте в Австрии. А когда прилетела, через три дня появились симптомы – повышенная температура. Мы сразу позвонили в неотложку и нас госпитализировали в Боткина, – отметила женщина.

К слову, в Боткинской ребенка с матерью назвали образцово-показательными пациентками. Девочка на поправку пошла быстро – буквально на второй-третий день. Однако вместе с мамой она пробыла в инфекционке положенные две недели. К слову, из симптомов новой болезни у ребенка была только повышенная температура.

– Температура поднялась довольно быстро. Где-то в семь вечера была еще 37,5, а уже через пару часов – 39 градусов. Насморка не было и кашля не было, – отметила мама.

Напомним, что по данным на утро 26 марта в Боткинской больнице Петербурга с подозрением на коронавирус находятся 330 пациентов. Из них 16 – дети. На лечении с подтвержденным диагнозом в больнице сейчас находятся 22 человека, включая двух жителей Ленобласти.