2020-03-26T12:13:11+03:00
Досуг

Стас Михайлов и Анастасия Волочкова стали новыми героями программы «Светская хроника»

Передача выйдет в эфир 27 марта в 23.45
Маргарита РЕПИНА
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Певец Стас Михайлов. Фото: скриншот.Певец Стас Михайлов. Фото: скриншот.
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Самые захватывающие и откровенные истории из жизни кумиров вновь расскажут в эфире «Пятого канала». В пятницу, 27 марта, зрители программы «Светская хроника» узнают о главных новостях мира шоу-бизнеса. В новом выпуске журналисты расскажут о скандале вокруг Никиты Джигурды. Бывший директор артиста Антонина Саврасова утверждает: он незаконно присвоил себе наследство Людмилы Браташ. В чем еще женщина обвиняет актера? Что на это отвечает сам Джигурда? И какие цели, по его словам, на самом деле преследует Антонина?

Еще один блок передачи посвятят Стасу Михайлову. Поклонники подозревают певца в пластике! Неужели король шансона переделал свое лицо? И почему фанаты перестали узнавать любимого артиста? Какой секрет молодости у певца, и в чем ему подражает Александр Ревва?

Еще одной горячей темой станет похудение. Звезды шоу-бизнеса стремительно сбрасывают вес. Что за необычный способ питания придумала Елена Степаненко? В чем секрет стройности Надежды Бабкиной? И какие диеты пробовала Лолита?

Также в новом выпуске – секреты молодости Олега Газманова, разводы и алименты популярных футболистов и непростые отношения балерины Анастасии Волочковой с дочерью. Программа выйдет в эфир в пятницу, 27 марта, в 23.45.

ИСТОЧНИК KP.RU

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