5 способов эффективно управлять сбережениями

Депозиты помогают надежно сохранить сбережения, но, чтобы их приумножить, лучше обратить внимание и на другие инструменты. А еще лучше - использовать сразу несколько. Тогда получается комплексная система накопления, которая позволит повысить доход и удобство.

ДЕБЕТОВАЯ КАРТА

Банковская карта сегодня есть почти у каждого. На нее мы получаем зарплату, переводы, пенсии. В основном такие карты дебетовые, то есть на них хранятся только наши деньги. Получать дополнительный доход в этом случае можно двумя способами. Первый - оформить дебетовую банковскую карту с начислением процентов на остаток денежных средств. Второй - кешбэк, или бонусы, то есть возврат банком на карту части средств, которыми с этой карты расплачивались.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ (ИИС)

Открыть индивидуальный инвестиционный счет можно, например, в банке. Это специальный счет для вложения в ценные бумаги, который позволяет получить инвестиционный доход и гарантированный налоговый вычет 13 процентов. Лучше открывать ИИС с доверительным управлением, то есть с готовой стратегией, которую разработали профессиональные финансисты. В такие стратегии, как правило, уже включены самые привлекательные ценные бумаги, и нет необходимости изучать все тонкости каждой компании и каждой ценной бумаги, тратя на это много времени и сил. Тем более если у вас нет опыта. Для новичков лучше подойдут консервативные стратегии, которые вкладывают в облигации. Например, доходность по государственным облигациям федерального займа составляет 5,5-6 процентов годовых, по облигациям крупных коммерческих компаний - до 8 процентов годовых.

ОТКРЫТЫЕ ПАЕВЫЕ ФОНДЫ

Паевые фонды - это доступный способ вложения денег в ценные бумаги с помощью профессиональных управляющих. Минимальный порог вложений в ПИФы - всего тысяча рублей. Вложения в такие фонды удобны тем, кто не готов самостоятельно принимать инвестиционные решения из-за недостатка времени или опыта. Открытые паевые инвестиционные фонды - очень гибкий и проверенный временем инструмент. Они существуют в России уже более двадцати лет. Купить, продать и обменять паи фондов (и получить накопленный доход) можно в любое время и даже онлайн. Например, в Сбербанк Онлайн, чтобы вложиться в один из 18 открытых ПИФов, нужно нажать на знак «+» в разделе «Инвестиции и пенсии» и выбрать один из предложенных продуктов.

НАКОПИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ (НСЖ)

Полисы НСЖ дают возможность накопить необходимую сумму на будущий капитал, пенсию или образование детей. При этом на протяжении срока действия полиса жизнь и здоровье клиента застрахованы на всю сумму планируемых накоплений. Полис НСЖ может включать в себя дополнительные сервисы, такие как телемедицина, чек-ап, образовательный консьерж. Вы заключаете договор накопительного страхования жизни на определенный срок, делаете единовременный взнос или взносы в рассрочку и при необходимости пользуетесь дополнительными сервисами. Наиболее привлекательным в этом продукте является то, что в случае наступления неблагоприятных событий страховая компания произведет страховую выплату или продолжит делать за клиента регулярные взносы по полису НСЖ до момента накопления запланированной ранее суммы. По данным Сбербанка, популярность накопительного страхования жизни в прошлом году выросла более чем в два раза по сравнению с 2018 годом.

КСТАТИ

Инвестиции - в пенсию Если у вас есть свободные средства, их можно не только копить, но и инвестировать в свою будущую пенсию. Поможет в этом новый финансовый инструмент - индивидуальный пенсионный план. С его помощью копить на будущую пенсию можно, самостоятельно выбирая удобный график и размер взносов. Накопленные средства ежегодно прирастают за счет инвестиционного дохода и имеют особый юридический статус: они не подлежат разделу при разводе или взысканию третьих лиц, но могут быть переданы по наследству. По итогам прошлого года доходность по договорам индивидуального пенсионного плана «Целевой» в НПФ Сбербанка составила 9,64 процента годовых.