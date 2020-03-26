2020-03-26T16:54:39+03:00
Новости компаний

ВТБ разработал сервис цифровой бухгалтерии для предпринимателей

Новое приложение включает инструменты, необходимые ИП для полноценного документооборота
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ВТБ разработал сервис цифровой бухгалтерии для предпринимателей. Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.ВТБ разработал сервис цифровой бухгалтерии для предпринимателей. Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.
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ВТБ запускает дистанционный сервис для малого и среднего бизнеса, освобождающий клиентов от необходимости посещать офис. Новое приложение включает инструменты, необходимые ИП для полноценного документооборота: бухгалтерский и налоговый учет «под ключ», консалтинг и другие возможности. По подсчётам банка, уже сейчас новой услугой могут воспользоваться более 10 тысяч предприятий - клиентов ВТБ и других банков.

В мобильном приложении Цифра пользователь может самостоятельно отслеживать финансовые операции, управлять несколькими счетами, открытыми в разных банках, получать напоминания о рабочих задачах и персонализированные экспертные рекомендации на основе глубокой рыночной аналитики.

Цифра доступна не только клиентам ВТБ, но и других банков. Для подключения к сервису необходимо скачать его и зарегистрироваться. К аккаунту можно привязать расчетные счета в банках, либо отправить онлайн-заявку на открытие счета РКО в ВТБ.

Приложение автоматически выгружает информацию о транзакциях, рассчитывает и отправляет налоговые и иные обязательные платежи, формирует декларации и прочие документы. В чате клиенты смогут задать любые вопросы бухгалтеру, связанные с финансовым сопровождением бизнеса, и получить оперативные ответы на них. Например, документы, которые нужно сфотографировать для отправки в налоговую.

- Запуск Цифры сейчас особенно актуален - она упрощает удаленную работу предпринимателей, позволяет позаботиться о безопасности, исключив необходимость личных контактов. Это цифровой аутсорсинг бухгалтерии «под ключ», по нашим оценкам, позволяющий сэкономить в год до 50 тысяч рублей в сравнении с аналогичными услугами онлайн-банков и аутсорсинговых компаний, - отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Спартак Солонин.

Скачать мобильное приложение Цифра можно бесплатно в App Store и Google Play.

ИСТОЧНИК KP.RU

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