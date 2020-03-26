Упала на прогулке: 3-летняя девочка умерла в одном из детсадов Петербурга

В Санкт-Петербурге медики теряются в догадках после смерти трехлетней девочки в детском саду № 100 Калининского района. Воспитанница вышла на прогулку с группой из восьми малышей, когда одному из них стало плохо. Ребенок резко потерял сознание и упал.

- Во время прогулки воспитанников группы в 11:20 на детской площадке девочка потеряла сознание, воспитатель подхватила ее на руки и сразу же отнесла в медицинский кабинет, - пояснили "КП-Петербург" в администрации Калининского района. - В медицинском кабинете у девочки произошла остановка дыхания. Медсестра попыталась ее реанимировать.

В садик приехала "скорая помощь". Врачи тоже пытались вернуть девочку к жизни. Но через полтора часа констатировали смерть малышки "по неустановленной причине".

- Видимых повреждений на теле ребенка не обнаружено, хроническими заболеваниями не страдала, - поясняют в администрации. - Ведется расследование обстоятельств гибели ребенка.

Уголовное дело ранее уже возбудил следственный комитет. Силовики допускают, что девочка могла получить травму во время прогулки.