2020-03-26T19:38:20+03:00
Экономика

«Никого не обидим»: Петербургские банки начали принимать заявки на «кредитные каникулы»

Ситуацию каждого клиента обещают рассматривать индивидуально
Алина ЧЕМЕРИС
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Пошаговая инструкция для тех, у кого есть долги, пока еще создается и должна появиться до конца мартаПошаговая инструкция для тех, у кого есть долги, пока еще создается и должна появиться до конца мартаФото: Иван МАКЕЕВ
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В связи с указом президента о кредитных и ипотечных каникулах, петербургские банки начали разрабатывать алгоритм, который поможет заемщикам воспользоваться этой услугой. Пошаговая инструкция для людей и компаний, у кого есть долги, пока еще создается и должна появиться до конца марта. Крупные банки Санкт-Петербурга уже сейчас готовы принимать заявки от клиентов, попавших в трудную ситуацию. Главный принцип – индивидуальный подход.

Заранее о своих заемщиках позаботился «Альфа-Банк». Как рассказали в пресс-службе, организация уже внедрила программу «Кредитный карантин». Правда, касается она пока только физических лиц. Бесплатная отсрочка на период до двух месяцев по ипотеке и кредитам ждет тех, кто не забывал своевременно оплачивать проценты.

Программа заработает в середине апреля, когда, по прогнозам банка, у людей начнутся проблемы с обслуживанием займов.

- Если вы вынужденно ушли в неоплачиваемый отпуск, оказались в карантине, заболели COVID-19 или вовсе потеряли работу, обратитесь в банк. Для получения отсрочки по кредиту достаточно нажать на кнопку «Кредитный карантин» в мобильном приложении «Альфа-Банка», написать в чат или позвонить на горячую линию, - поясняют в пресс-службе.

Петербуржцам, взявшим в долг у банка ВТБ, есть возможность подождать с оплатой до трех месяцев. Нужно отправить через контакт-центр все документы подтверждающие, что вы имеете на это право.

В пресс-службе подчеркнули: программа помощи заемщикам начнет работать с 31 марта. Кроме этого, банк готовится запустить программы для поддержки малого и среднего бизнеса.

Подобная ситуация и со «Сбербанком». Так, подать заявку на отсрочку или реструктуризацию долга можно с помощью мобильных сервисов. Частным клиентам - на сайте банка, предпринимателям – в «Сбербанк Бизнес Онлайн», тем, у кого ипотека, - на ресурсе «ДомКлик».

Не бросит своих клиентов в беде и «Банк Санкт-Петербург». Конкретную программу помощи здесь планируют разработать до 30 марта. Пока же и частных клиентов, и бизнес просят подавать документы на рассмотрение.

- Мы понимаем людей, и будем работать с каждым индивидуально. Если люди потеряли доходы именно в связи с ситуацией из-за пандемии коронавирусоа, всех выслушаем, никого не обидим», - говорит руководитель дирекции маркетинга ПАО Банк «Санкт-Петербург» Павел Колчин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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