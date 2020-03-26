Горячую линию по вопросам коронавируса для пожилых людей запустили в Петербурге

Телефон горячей линии для людей старшего поколения заработал в Санкт-Петербурге. Его организовала компания, которая уже 20 лет оказывает социально-медицинские услуги пожилым. О необходимости появления телефона горячей линии для пенсионеров стала ситуация по коронавирусу, из-за которого у старшего поколения возникают множество вопросов, но ответы на них они не всегда могут получить, так как не имеют доступа в Интернет.

Операторы отвечают на звонки круглосуточноФото: Олег ЗОЛОТО

- Общение со старшим поколением имеет особенности: необходимо чуть больше времени, чуть больше терпения, чуть больше информации, чтоб успокоить человека. Мы знаем, как простым и понятным языком рассказать обо всем так, чтоб человек не просто услышал, но и понял. Мы готовы предоставить наши технологии и наш опыт работы с пожилыми людьми для контроля коронавируса в Санкт-Петербурге, - сообщает генеральный директор компании Константин Лившиц.

Обратиться на горячую линию для пожилых людей в Санкт-Петербурге можно по телефону 8 (812) 703-02-03. Операторы отвечают на звонки круглосуточно и готовы проконсультировать по вопросам профилактики, симптоматики и диагностики коронавируса, оказать психологическую поддержку.

Кроме того, специалисты при необходимости могут вызвать скорую помощь, а в случае госпитализации - узнать, куда отвезли больного, и сообщить информацию родственникам