2020-03-26T19:00:51+03:00
Общество

Горячую линию по вопросам коронавируса для пожилых людей запустили в Петербурге

Специалисты готовы отвечать на вопросы пенсионеров круглосуточно
Алина ЧЕМЕРИС
Поделиться:
Чтобы пожилые люди не только услышали, но и поняли, общаться с ними нужно по-особенномуЧтобы пожилые люди не только услышали, но и поняли, общаться с ними нужно по-особенномуФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Телефон горячей линии для людей старшего поколения заработал в Санкт-Петербурге. Его организовала компания, которая уже 20 лет оказывает социально-медицинские услуги пожилым. О необходимости появления телефона горячей линии для пенсионеров стала ситуация по коронавирусу, из-за которого у старшего поколения возникают множество вопросов, но ответы на них они не всегда могут получить, так как не имеют доступа в Интернет.

Операторы отвечают на звонки круглосуточно Фото: Олег ЗОЛОТО

Операторы отвечают на звонки круглосуточноФото: Олег ЗОЛОТО

- Общение со старшим поколением имеет особенности: необходимо чуть больше времени, чуть больше терпения, чуть больше информации, чтоб успокоить человека. Мы знаем, как простым и понятным языком рассказать обо всем так, чтоб человек не просто услышал, но и понял. Мы готовы предоставить наши технологии и наш опыт работы с пожилыми людьми для контроля коронавируса в Санкт-Петербурге, - сообщает генеральный директор компании Константин Лившиц.

Обратиться на горячую линию для пожилых людей в Санкт-Петербурге можно по телефону 8 (812) 703-02-03. Операторы отвечают на звонки круглосуточно и готовы проконсультировать по вопросам профилактики, симптоматики и диагностики коронавируса, оказать психологическую поддержку.

Кроме того, специалисты при необходимости могут вызвать скорую помощь, а в случае госпитализации - узнать, куда отвезли больного, и сообщить информацию родственникам

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Нерабочая неделя в Санкт-Петербурге: Как будут работать магазины и ТЦ с 28 марта по 5 апреля 2020 года
В городских ТЦ постепенно готовятся закрывать все, кроме продуктовых и аптек. Рассказываем, как в нерабочую неделю в Санкт-Петербурге с 28 марта по 5 апреля 2020 года будут работать магазины
Новости 24
Международный юридический форум в Петербурге перенесли на май 2021 года
Петербуржца, укравшего 11 млн рублей у бизнес-тренера, заключили под стражу
Некоторые трамваи Петербурга изменят свои маршруты
В Пулково закрыли вход в терминал вылета на третьем этаже
Количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на вечер 26 марта 2020 года: Еще один контактный случай
Крупный пожар на ангарах в Мартышкино достиг 1600 «квадратов»
Суд признал экс-доцента СПбГУ Олега Соколова виновным в оскорблении историка Евгения Понасенкова
В Мартышкино на площади 500 квадратных метров горит ангар авторемонтного завода
Ленобласть сохранит льготный проезд и не отменит автобусы в Петербург на нерабочей неделе
Петербуржцам на неделю запретили ходить в церкви и парки
Первых нарушителей режима самоизоляции при коронавирусе отправили в карантинный центр в пансионате «Заря»
Сидящие на карантине петербуржцы из окна просят прохожих «сгонять» в магазин
Пенсионер облил себя бензином и поджег перед «Петроэлектросбытом»