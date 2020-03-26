В Петербурге стартовала акция #поддерживрача

Идея акции родилась на фоне распространения коронавирусной инфекции, когда практически всем медикам приходится работать с повышенной нагрузкой.

- Врачи вообще главная профессия на Земле. Но сегодня слово «главная» нужно умножить еще на 10 или на 100. Потому что от того, как будут работать больницы, сегодня в нашей жизни зависит очень многое. А может, и вообще все. Сотрудники медицинских учреждений, которые прямо сейчас занимаются лечением инфекционных больных, работают на пределе возможностей. Да и по степени опасности их работу мало с чем можно сравнить. Мы решили, что должны чем-то помочь этим людям. Хотя бы просто поддержать, - говорят организаторы акции.

К акции присоединились многие городские компании – поставщики кондитерских изделий, фруктов и других продуктов. Первой в списке оказалась Больница Святого Георгия, перепрофилированная под инфекционную больницу. Организаторы выяснили, что необходимо 300 сотрудникам больницы, и договорились о взаимодействии.

- Мы знаем, что в больнице будут рады и горячему питанию, конечно, соответствующим образом упакованному. Поэтому надеемся, что к нашей акции подключатся в том числе рестораны, кафе и сетевые заведения общепита. Людям необходимы не только калории и витамины, но и заряд энергии, - уверены в компании MarketMedia, выступившей с инициативой помощи врачам.

Акция #поддерживрача началась в Петербурге, но организаторы надеются, что к инициативе подключатся и другие российские города.