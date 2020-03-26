Билайн открыл бесплатный доступ к сервисам для работы и отдыха дома

Билайн для создания эффективной рабочей среды во время самоизоляции открывает бесплатный доступ к полезным сервисам для работы и отдыха дома. Специальные условия распространяются на услуги «Билайн-секретарь», «Музыка Билайн» и «Билайн ТВ».

Компания проанализировала свой собственный опыт в организации удаленной работы сотрудников и подготовила ряд рекомендаций. Они помогут эффективно организовать свой день вне офиса, в том числе с помощью сервисов компании.

Совет 1. Будьте на связи с командой

Услуга «Билайн-секретарь» поможет повысить эффективность коммуникаций с коллегами и близкими в условиях удаленной работы и самоизоляции. В комплекс функций «Билайн-секретаря» входит возможность организации конференц-связи для проведения оперативных и плановых совещаний с коллегами. К конференции можно подключить до 5 мобильных номеров любых операторов.

До 30 апреля 2020 года будут действовать специальные условия для подключения услуги – при активации «Билайн Секретаря» по номеру 06740661 абонентская плата составит 0 рублей. Подключение бесплатное.

Совет 2. Подберите музыкальный фон

Специальные плейлисты в «Музыка Билайн» помогут создать рабочую атмосферу или расслабиться после насыщенного рабочего дня. Подключиться к сервису можно бесплатно на 30 дней по промокоду СИЖУДОМА. Промокод доступен к активации до 30 апреля 2020 года. Предложение действует только для абонентов Билайн, которые подключают сервис «Музыка Билайн» впервые.

Совет 3. Не забывайте о личном

С 23 марта 2020 года Билайн предоставил возможность своим клиентам пользоваться услугами Домашнего интернета и сервиса «Билайн ТВ» в своей сети широкополосного доступа даже при нулевом балансе абонентского счета. Доступ предоставляется к 20 телеканалам. Сервис «Билайн ТВ» доступен также пользователям, не являющиеся абонентами Билайн, при регистрации по адресу электронной почты. Новые условия будут действовать до 30 апреля 2020 года и могут быть продлены.