Банк УРАЛСИБ с 28 марта по 5 апреля 2020 года будет работать в обычном режиме

С 28 марта по 5 апреля 2020 года у россиян начинаются «внеплановые каникулы», которые объявлены в стране в связи с угрозой распространения коронавируса. Во многих городах временно закрыты торговые центры, парки, фитнес-клубы. БАНК УРАЛСИБ принял решение обслуживать клиентов в обычном режиме.

- Мы стараемся максимально обезопасить наших клиентов - в отделениях Банка проводится регулярная усиленная санитарная обработка поверхностей и устройств самообслуживания, установлены дезинфекторы для рук, произведена замена фильтров в системах кондиционировании, - говорят в руководстве Банка. - Несмотря на все эти меры, мы еще раз призываем по возможности пользоваться дистанционными каналами обслуживания.