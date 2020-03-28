Количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 28 марта 2020 года: 11 новых инфицированных

Китайская пневмания продолжает распространяться по миру. Количество зараженных в Санкт-Петербурге на 28 марта 2020 года увеличилось на 11 человек. Все они находятся под присмотром врачей в Боткинской больнице. О состоянии новых госпитализированых на данный момент ничего не известно.

- За сутки количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге увеличилось на 11 человек, в Ленобласти – 4 случая - сообщили в оперативном штабе.

Так, в Северной столице и области за все время уже 41 случай заражения новой инфекцией. Трое из них – жители Ленинградской области, которые тоже содержатся в больнице Боткина.

За это время выздоровели пять человек. Отметим, что всего за сутки в России зафиксировано 228 заболевших в 26 регионах страны.

С 28 марта по 5 апреля в Санкт-Петербурге объявлена нерабочая неделя. В городе закрыты парки, скверы, музеи, театры, а также многие магазины, за исключением продуктовых, аптек и зоомагазинов. Полный список работающих и неработающих заведений опубликовано на сайте «КП-Петербург».

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