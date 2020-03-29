2020-03-29T17:00:52+03:00
Общество

Погода в Санкт-Петербурге на нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля 2020: Будет снег и морозец

На нерабочей неделе в Санкт-Петербурге с 30 марта по 5 апреля 2020 года погода будет, мягко говоря, не весенней: синоптики прогнозируют резкое похолодание и мокрый снег
Сергей ВОЛЧКОВ
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На нерабочей неделе синоптики обещают морозы до -7 и мокрый снег.На нерабочей неделе синоптики обещают морозы до -7 и мокрый снег.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Даже природа, кажется, способствует тому, чтобы жители и гости Северной столицы подольше оставались в своих домах и квартирах и не выходили на улицу. Погода на нерабочей неделе в Санкт-Петербурге с 30 марта по 5 апреля 2020 обещает быть ненастной: резкая оттепель сменится холодами и снегом. Об этом «Комсомолке» в Петербурге» сегодня, 29 марта, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- В начале недели Санкт-Петербург окажется в тыловой части циклона, который движется на север европейской России, - отмечает синоптик. – Со второй половины ему на смену придет циклон из Северной Атлантики.

Это означает, что к берегам Невы устремятся массы полярного холода. Нет, бросаться расчехлять шубу и зимние сапоги не нужно – таких морозов, как на Северном полюсе, у нас, конечно, не предвидится. Но и приятного будет мало.

В отдельных районах города и области может даже сформироваться полноценный снежный покров, которого за эту зиму нам увидеть практически не удалось. Фото: Олег ЗОЛОТО

В отдельных районах города и области может даже сформироваться полноценный снежный покров, которого за эту зиму нам увидеть практически не удалось.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Особенно заметной волна холода будет в первые два дня – в понедельник и вторник, - констатирует Леус. – Местами пройдет кратковременный снег, температура воздуха по ночам опустится до -4, -7 градусов, днем же будет всего 0, +2.

Незначительно – до +3, +5 градусов – потеплеет в среду. При этом никуда не денутся мокрый снег, временами переходящий в дождь.

- Примерно в таких пределах – от +4 до +6 градусов, - температура будет колебаться до самого конца нерабочей недели, - отмечает наш собеседник. – Сильных снегопадов не ожидается. Исключением может стать ночь на снегу, когда, по нашим прогнозам, выпадет от одного до четырех миллиметров снега, а в отдельных районах города и области даже может образоваться временный снежный покров.

Что будет потом – сказать пока трудно. Заглядывать в будущее дальше, чем на неделю, синоптики пока не умеют. Мы же призываем вас не расстраиваться: в такую погоду – облачную и промозглую – на улице появляться, как правило, нет никакого желания. А в нашей ситуации это даже хорошо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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