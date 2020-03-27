2020-03-27T07:53:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Петербурге, новости на утро 27 марта 2020 года: Зараженных – 20, выздоровевших – 6, ждут результаты – 5 тысяч

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Петербурге на утро 27 марта 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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«Комсомолка» рассказывает новости, касающиеся коронавируса в Петербурге, на утро 27 марта 2020 года.«Комсомолка» рассказывает новости, касающиеся коронавируса в Петербурге, на утро 27 марта 2020 года.Фото: Артем КИЛЬКИН
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«Комсомолка» собрала последние новости, касающиеся коронавируса, актуальные на утро 27 марта 2020 года. На данный момент в Боткинской больнице с подтвержденным диагнозом лежат 20 пациентов. Из стационара уже выписались 6 человек. Одна из них – 10-летняя девочка, с мамой которой мы поговорили отдельно. В инфекционке все еще остаются с подозрением на коронавирус 330 пациентов, среди них есть 16 детей.

Сейчас в Северной столице все еще ждут результатов 5 тысяч проб горожан на опасную инфекцию, что подтвердил губернатор.

- Все они сейчас находятся на обработке в Центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. За 26 марта 2020 года у нас подтвердилось пять новых случаев заражения коронавирусом. Четыре больных ранее прилетели из-за границы, а другой человек получил инфекцию через контакт, - сообщил Александр Беглов.

Напомним, в Петербурге остался ровно 1 день до исполнения мер повышенной безопасности, введенных в минувший четверг постановлением губернатора. С 28 марта по 5 апреля в городе закроют торговые центры, непродовольственные магазины, общепиты, бары, кафе, ЗАГСы и парки. Отменят и несколько маршрутов общественного транспорта. Останутся лишь продуктовые и аптеки.

Чтобы не запутаться в ограничениях на время нерабочей недели, «Комсомолка» разобралась, как именно будут работать магазины и ТЦ, а также весь общественный транспорт с 28 марта по 5 апреля. Будьте начеку – льготные и бесплатные проездные в это время не работают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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