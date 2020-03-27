2020-03-27T14:22:05+03:00
Общество

«Россети Ленэнерго» расскажут предпринимателям о реформе процедуры технологического присоединения к сетям

Бесплатная онлайн трансляция вебинара начнется 1 апреля в 12.00
Маргарита РЕПИНА
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Тема предстоящего вебинара: "Повышение доступности энергетической инфраструктуры". Фото: www.lenenergo.ru/press/photo.Тема предстоящего вебинара: "Повышение доступности энергетической инфраструктуры". Фото: www.lenenergo.ru/press/photo.
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Компания «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») проведет вебинар для представителей малого и среднего предпринимательства на тему: «Повышение доступности энергетической инфраструктуры. Актуальные вопросы технологического присоединения (ТП) к электрическим сетям до 150 кВт».

Представители предприятия расскажут о повышении доступности энергетической инфраструктуры для бизнеса, а также о реформе «Россети Ленэнерго» 2019-2020 гг. Эксперты обсудят изменения в российском законодательстве, направленные на повышение доступности ТП потребителей физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц до 150 кВт. Так, в 2020 году осуществлен перевод процедуры подключения полностью в электронный вид, договор ТП и акт об осуществлении ТП больше не нужно подписывать со стороны заявителя, а за сетевой организацией закреплена обязанность по установке прибора учета для заявителя.

Свои вопросы по теме вебинара может задать любой желающий. Фото: www.lenenergo.ru/press/photo.

Свои вопросы по теме вебинара может задать любой желающий. Фото: www.lenenergo.ru/press/photo.

Кроме того, будут затронуты перспективы развития онлайн сервисов, мобильных приложений, а также озвучена повестка совместной работы «Россети Ленэнерго», исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и бизнес-сообщества.

Спикерами вебинара станут:

Китаева Снежана Юрьевна – исполняющий обязанности заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Ленэнерго»

Дьяков Павел Николаевич – исполняющий обязанности заместителя генерального директора по технологическому присоединению ПАО «Ленэнерго»

Мельникова Светлана Анатольевна – заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга

Во второй части вебинара эксперты ответят на вопросы потребителей. Внимание! Вопросы к спикерам можно направлять заранее на адреса: webinar@lenenergo.ru, onlinekp@phkp.ru. Также вопросы можно будет задать в ходе онлайн-трансляции.

НА ЗАМЕТКУ

Вебинар пройдет 1 апреля 2020 года в 12:00.

Видеотрансляция вебинара будет организована на сайтах: https://www.spb.kp.ru/, https://www.lenenergo.ru/, https://vk.com/kppiter, https://ok.ru/kppiter,

Подключиться к трансляции возможно в любое время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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