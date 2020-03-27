Александр Сергеевич Новицкий: Клиника «ФлебоЛайф»

Александр Сергеевич занимается лечением и профилактикой патологий артерий и вен нижних конечностей, а также их осложнений. Он берется за самые неприятные и сложные случаи – трофические язвы, синдром диабетической стопы, варикозное расширение вен нижних конечностей, хронические отеки ног и многие другие недуги, которые портят жизнь пациентам. Огромная любовь к людям, стремление все время развиваться в профессии и не поступаться принципами врача – так характеризуют Александра Сергеевича Новицкого коллеги-медики.

– Это врач, который работает в соответствии со своим призванием, – говорят о докторе Новицком коллеги. – Чуткий, неравнодушный к горю и боли других людей. Он находит индивидуальный подход к любому пациенту, всегда успокоит и психологически настроит человека на благоприятный исход.

Доктор Новицкий – настоящий профессионал, который все время стремится быть на передовой своей специализации в медицине, постоянно отслеживает и внедряет появляющиеся в международной практике новшества в сосудистой хирургии и флебологии.

– Последним достижением в сосудистой хирургии стала возможность выполнения операций на сосудах без каких-либо хирургических разрезов, порой вовсе исключив госпитализацию в стационар, – говорит Александр Новицкий. – Появление эндоваскулярных (внутрисосудистых) методик позволяет оперировать пациентов с более тяжелой сопутствующей патологией. Теперь делать это можно быстрее и с наименьшими последствиями для больного.

Доктор Новицкий за работой. Фото: личный архив.

Александр Сергеевич – автор двух научных статей, соавтор двадцати научных работ. Он выполняет широкий спектр диагностических и лечебных мероприятий, эндоваскулярных вмешательств, операций на артериях и венах нижних конечностей, а также операции при гнойно-некротических поражениях. Доктор помогает пациентам вернуть красоту после перенесенной болезни: делает реконструктивные и пластические операции для закрытия раневых дефектов и язв нижних конечностей.

ШЕСТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

– Почему вы решили стать врачом и как выбрали свою специализацию?

– Еще с малых лет я хотел помогать всему живому. В школе моим любимым предметом была биология. В старших классах я решил стать врачом и помогать людям, потому как мне казалось, что люди на этой планете очень сильно нуждаются в помощи.

– Почему проблемы со здоровьем «по вашему профилю» у петербуржцев так распространены?

– Хронический стресс, вредные привычки, малоподвижный образ жизни, дефицит времени – все эти факторы инициируют и ускоряют заболевания артерий и вен нижних конечностей. Поэтому пациентов, которым нужна помощь сосудистого хирурга, в Санкт-Петербурге очень много. Но все-таки больше тех, кому нужна информация по профилактике данных заболеваний.

– Когда стоит задуматься о посещении врача вашей специализации?

– Если человек чувствует усталость в ногах, беспокойство, отеки в нижних конечностях, а также стали появляться «сосудистые сеточки» – это повод обратиться к флебологу. Если же стали выступать крупные вены на голени или бедре, появляться боли в ногах при ходьбе, которые заставляют вас остановиться, то вам не следует откладывать визит к сосудистому хирургу. Необходимо сделать ультразвуковое исследование сосудов нижних конечностей, потому что такие симптомы могут говорить о серьезном поражении вен и артерий.

– Что лично вы считаете своим главным достижением в медицине?

– Основным достижением в профессии я считаю помощь «сосудистым» больным на амбулаторном этапе, которая ранее оказывалась только в стационаре. Это касается продвижения технического прогресса с внедрением в медицину все более широкого профиля внутрисосудистых методик лечения варикозной болезни. Также разработаны и введены методики лечения трофических язв, позволяющие избежать некоторых операций, выполнять безболезненные перевязки. Все это дает пациенту психологически по-другому относиться к своему недугу и настроить себя на положительный результат.

– Как вы сами заботитесь о своем здоровье?

– Для поддержания здоровья я занимаюсь общей физической подготовкой, принимаю контрастный душ. Этот комплекс мер отлично тренирует сердечно-сосудистую систему. Также стараюсь придерживаться правильного питания, не ем тяжелую, жирную и белковую пищу на ночь, не переедаю, не имею вредных привычек. Но я считаю, что для того, чтобы быть полноценно здоровым, необходимо заботиться не только о физическом здоровье, но и духовном. Негативные мысли и обиды способны нанести огромный вред. Необходимо любить жизнь и все, что вас окружает, и ни в коем случае не забывать о себе. Лишь только комплексный подход в развитии этих направлений даст человеку то, чего он хочет – долгой счастливой жизни.

– Быть петербургским доктором – что это значит для вас?

– Быть и работать врачом в Санкт-Петербурге – это почетно. Работать в городе с такой сильной и судьбоносной для страны историей, лечить людей, которые имеют к этому прямое или косвенное отношение – достойно самоуважения.

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