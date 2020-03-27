Экстренная помощь: Конференция для event-индустрии SOLD OUT пройдет в онлайн формате

Из-за пандемии коронавируса в России отменили все массовые события. Одно из них - SOLD OUT – крупнейший в стране форум для представителей event-направления. Оргкомитет принял решение перенести SOLD OUT на осень. Вместо этого - всем коллегам они окажут экстренную помощь в формате онлайн. 28 и 29 марта они поведут бесплатную конференцию для всей индустрии.

- Мы в жестком кризисе, и до дна еще не долетели. Но даже в полете есть повод не складывать лапки, а активно махать ими, - рассказали организаторы форума. – За три дня после принятия решения о переносе программ, которая отвечает всем острым и больным вопросам сегодняшнего дня, сделали ленд, договорились со спикерами.

Ознакомиться с программой можно на сайте конференции. Фото: организаторы.

На конференции эксперты расскажут, какие инструменты использовать для перехода в онлайн, как делать трансляции, как адаптировать контент, как работать со спикерами и с удаленной командой. Кроме того, запланированы выступления юриста, финансового консультанта и психолога, работающего с бизнесом.

Важно, что конференция бесплатная. Трансляция пройдет на сайте https://online.eventologia.ru/. Там же можно познакомиться со спикерами и темами их выступлений.