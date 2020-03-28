Вячеслав Заренков: «Жизненный выбор — созидание»

Вячеслав Адамович Заренков - меценат, благотворитель, ученый, автор множества изобретений, художник и писатель. Человек-оркестр, который благодаря своему труду, многогранному таланту, профессионализму и высоким душевным качествам смог сделать счастливыми не только себя и своих близких, но и многих, порой даже незнакомых, людей.

Уроженец Белоруссии, Вячеслав Заренков в семнадцать лет переехал в Ленинград. Стал профессиональным строителем. Пройдя все ступени — от рабочего до главного технолога треста, в 1987 году основал свою компанию, которая стала одним из ведущих застройщиков, — в ее домах проживают около двухсот пятидесяти тысяч человек.

Выйдя из бизнеса в начале 2019 года, Вячеслав Заренков полностью посвятил себя меценатству и деятельности основанного им фонда социально-культурного развития «Созидающий мир».

Фонд осуществляет творческие экспедиции петербургских живописцев в страны Европы и иностранных художников — в регионы России, проведение выставок, издательскую и театрально-концертную деятельность, установку памятников, реализацию просветительских программ, помощь социальным учреждениям, а также одаренным писателям, художникам и артистам.

Организация проводит экскурсии и мастер-классы для юношества, помогает молодежи в выборе профессии. В конкурсе детского рисунка «Моя Россия» принимают участие ребята из пятисот городов и сел нашей страны.

Для выявления и поощрения наиболее талантливых писателей, поэтов, художников и скульпторов фондом учреждена Всероссийская премия искусств «Созидающий мир» — крупнейший творческий конкурс, предусматривающий солидное материальное вознаграждение и впервые объединивший изобразительное искусство и литературу России.

В течение многих лет Вячеслав Заренков принимает участие в проведении фестиваля «Почетные граждане Санкт-Петербурга», программы которого посвящены самым достойным деятелям науки и культуры, спортсменам, получившим высокое звание Почетного гражданина Санкт-Петербурга, тем, кто является гордостью города на Неве.

Под руководством главы фонда «Созидающий мир» строятся и восстанавливаются православные храмы в Санкт-Петербурге, на Архангельской земле, в Беларуси, Сербии, Болгарии и на Кипре.

На территории храмов устанавливаются Поклонные кресты. Подходя к кресту, верующие могут поклониться и вознести молитвы Богу.

В Никосии вблизи возведенного меценатом храма в честь Святого Апостола Андрея Первозванного и всех Святых, в земле Русской просиявших, ведется строительство планетария с интерактивным музеем.

На Кипре также проводится Международный греко-славянский фестиваль искусств «КипРус» и Международный фестиваль джазовой и популярной музыки.

Все это — лишь часть проектов и направлений работы. Сам Вячеслав Заренков уверен: главное — чтобы результат деятельности приносил пользу и радость, чтобы жизненным выбором каждого человека всегда становилось созидание.

Наталия Берзина

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уважаемый Вячеслав Адамович!

В день Вашего рождения от всей души желаем Вам крепкого здоровья, творческой энергии и успеха в реализации всех Ваших начинаний и проектов.

Желаем, чтобы рядом с Вами всегда были любящие родные, верные друзья и надежные партнеры.

Путь доброта и созидание, которыми Вы наполняете мир, преумноженные, непременно возвращаются к Вам и Вашим близким. Пусть Ваши мечты и планы всегда претворяются в жизнь!

С искренним уважением, сотрудники фонда «Созидающий мир»