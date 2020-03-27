МегаФон технологически поддержал переход ВШМ в онлайн

МегаФон оказал поддержку Высшей школе менеджмента СПбГУ (ВШМ) при переводе образовательного процесса в дистанционный формат. Предоставленные телекоммуникационной компанией технологические решения позволят бизнес-школе обеспечить работу горячей линии по вопросам перехода в онлайн.

- Сфера образования одной из первых в нашей стране столкнулась с необходимостью экстренно перевести свою деятельность в дистанционный режим. Мы понимаем сложность решения технологических задач в такие сжатые сроки, - отметила Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.. МегаФон считает необходимым поддержать Школу, чтобы студенты могли получать качественное образование в условиях вынужденного карантина.

Предоставленное коммуникационное решение на базе облачной услуги МегаФона «Виртуальная АТС» позволило бизнес-школе организовать единую многоканальную телефонную линию с номером 8800 для оперативной поддержки студентов и преподавателей. В случае необходимости с помощью него можно будет также обеспечить бесперебойную связь между сотрудниками, учащимися и другими заинтересованными лицами.

ВШМ в рекордные сроки осуществила перевод образовательного процесса в онлайн-формат, предоставив всем преподавателям и студентам доступ к платформе MS Teams. С 16 марта 2020 года в дистанционном режиме было проведено порядка 150 занятий.