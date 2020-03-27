2020-03-27T18:05:22+03:00
Досуг

Петербурженки стали участницами нового проекта «Солдатки» на ТНТ

Реалити-сериал выйдет в эфир 29 марта в 19.00
Маргарита РЕПИНА
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Участница проекта Женя Моисеева. Фото: пресс-служба ТНТ.Участница проекта Женя Моисеева. Фото: пресс-служба ТНТ.
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Телеканал ТНТ совместно с Минобороны России запускает уникальный проект «Солдатки» — первый реалити-сериал про девушек, которые попробовали реальную службу в армии. В каждой серии 12 участниц, которые, вопреки своим ожиданиям, попали в реальную армию, сталкиваются с новыми испытаниями, преодолевают их, учатся военным дисциплинам и пытаются стать настоящим коллективом.

У КАЖДОГО СВОЯ ЦЕЛЬ

В проект прошли три девушки из Петербурга. Первая героиня – Яна Заиченко, ей 28 лет. Она работает в школе танцев, ставит шоу-программы, даёт музыкальные уроки и поет. Главная мечта Яны - реализоваться профессионально и получить ученую степень. Также Яна мечтает удачно выйти замуж. Лучшей чертой характера считает честность, доброту к людям, отзывчивость, справедливость и ответственность. Худшими – торопливость, импульсивность, грубость, непокорность, отчужденность, недружелюбие. Неожиданные факты о Яне Заиченко: занималась черной магией, но перестала. Категорически отказала любимому парню в сожительстве до свадьбы, играет на балалайке.

Яна Заиченко. Фото: пресс-служба ТНТ.

Яна Заиченко. Фото: пресс-служба ТНТ.

Еще одна участница из Петербурга – Евгения Моисеева. Ей 27 лет, работает менеджером по подбору персонала. Была замужем, сейчас разведена, детей нет. Главная мечта Евгении – самореализоваться, найти себя, заниматься тем, что нравится, приносить пользу людям и получать от этого кайф. Своей лучшей чертой характера считает доброту, худшей – лень.

Третья героиня, 26-летняя Вероника Борисова, закончила модельную школу, а сейчас учится в «Академии Музыки им. Образцовой». На шоу девушка пришла, чтобы засветиться в телевизоре, ведь она мечтает о славе и публичности. Своей лучшей чертой характера Вероника считает искренность, а худшей – не пунктуальность. Неожиданные факты об участнице: есть диплом регента в церкви; однажды участвовала в митинге за идею, но не помнит за какую.

На проекте девушек обучат работать со стрелковым оружием, гранатометами, управлять БТР и метать боевые гранаты. Столкновение темпераментов, амбиций, типажей, характеров и неподдельные эмоции — в «Солдатках» нет сценарии и выдуманных испытаний. Все, что происходит — живая действительность. Премьера реалити-сериала пройдет 29 марта в 19.00 на ТНТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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