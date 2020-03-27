Как будут работать отделы ЗАГС Санкт-Петербурга во время нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля 2020

В Петербурге ввели новые меры по борьбе с коронавирусом, поэтому многие социально важные учреждения переходят на новый режим работы. Например, в течение объявленной нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля 2020 года не будут работать МФЦ – обратиться туда можно будет в электронном виде. Отделения почты закроют для посетителей, кроме единственного – на Невском проспекте, 87/2. Оно работает круглосуточно. Коснулись изменения и отделов ЗАГС в Петербурге. Они тоже продолжат свою работу, но немного изменят режим.

Во-первых, без предварительной записи с 28 марта по 5 апреля там принимать не будут. Во-вторых, прием граждан будут проводить только по вопросам заключения и расторжения брака, а также регистрации смерти. Причем, разводить будут только тех, кто подал заявления до 28 марта 2020 года. А вот регистрировать, например, рождение, усыновление или установление отцовства временно не будут.

Что касается свадеб, на них изменения распространились на более долгий срок. Расписаться в присутствии шумной толпы гостей пока не получится.

– С 28 марта до 30 апреля государственная регистрация заключения брака в торжественной обстановке приостановлена, – сообщили в Комитете по делам ЗАГС Петербурга.

Напомним, что ранее из-за мер против коронавируса регистрацию брака разрешили в присутствии всего 12 человек. Однако теперь в городе введен временный запрет на проведение любых «досуговых и торжественных мероприятий с очным присутствием физических лиц».

Кроме того, регистрация смерти до 30 апреля будет проводиться только по шести адресам. Еще один отдел – на улице Достоевского, 9 – временно этого делать не будет.

КОНКРЕТНО

Время работы и адреса отделов регистрации актов гражданского состояния о смерти с 30 марта до 30 апреля 2020 года:

- ул. Фурштатская, д. 52 (станция метро «Чернышевская»): понедельник – суббота с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00;

- г. Колпино, ул. Тверская, д. 1/13 – Отдел ЗАГС Колпинского района: понедельник – пятница с 10:00 до 17:00, суббота с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00;

- г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1 – Сектор ЗАГС Курортного района: вторник – пятница с 10:00 до 17:00, суббота с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00;

- г. Петергоф, Торговая пл., д. 5 – Отдел ЗАГС Петродворцового района: понедельник – пятница с 10:00 до 17:00, суббота с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00;

- г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 32 – Сектор ЗАГС Кронштадтского района; вторник – пятница с 10:00 до 17:00, суббота с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00;

- г. Пушкин, ул. Садовая, д. 22 – Отдел ЗАГС Пушкинского района: вторник – пятница с 10:00 до 17:00, суббота с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Строительство метро в Санкт-Петербурге приостановят из-за коронавируса: Это не должно сдвинуть сроки сдачи новых станций

Большинство рабочих «Метростроя» 28 марта 2020 года отправятся на недельные каникулы, в связи с чем строительство метро в Санкт-Петербурге будет приостановлено из-за коронавируса (подробности)

Как будет работать транспорт на нерабочей неделе в Санкт-Петербурге

Скорее всего, метро, автобусы, трамваи и троллейбусы на нерабочей неделе в Санкт-Петербурге с 28 марта по 5 апреля 2020 года выйдут на линии по графику выходного дня (подробности)