2020-03-30T09:30:41+03:00
Авто

Необычно пустые дороги удивили водителей в первый день нерабочей недели в Санкт-Петербурге

Из-за коронавируса загруженность в час пик составила всего один балл
Петр КИБЕР
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В первый день нерабочей недели дороги Петербурга были аномально пустыми. Фото: Яндекс. КартыВ первый день нерабочей недели дороги Петербурга были аномально пустыми. Фото: Яндекс. Карты
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Необычно пустые дороги удивили петербургских водителей утром понедельника. Из-за нерабочей недели, которая началась с 30 марта по причине коронавируса, город выглядит пустынно. На трассы выехали лишь немногочисленные горожане, которые делятся впечатлениями в соцсетях и онлайн-чатах.

- На дорогах пустота! Поддерживаю, никого нет. Зато без пробок, - удивляются автомобилисты, привыкшие к заторам по 7-8 баллов.

Утром 30 марта дорога до работы для тех, кому никак было не остаться дома, занимала 15-20 минут вместо привычного часа, а весь город с севера на юг или с запада на восток можно было пролететь удивительно быстро.

Пустые дороги удивили и обрадовали водителей. Фото: Яндекс.Карты / "Аварийный Петербург"

Пустые дороги удивили и обрадовали водителей. Фото: Яндекс.Карты / "Аварийный Петербург"

Впрочем, пустые дороги означают, что петербуржцы оказались сознательными и прислушались к советам и настоятельным просьбам остаться дома. С другой стороны, многие уже покинули город и отправились на дачи. В субботу на выездах из Северной столицы наблюдались аномальные пробки.

Напомним, что нерабочая неделя продлится до 5 апреля. В это время будут закрыты все магазины кроме продуктовых и строительных. Не работают бары, рестораны, музеи, театры и прочие общественные места.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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