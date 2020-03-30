В Петербурге обсудили новые вызовы цифровой экономики

Мировые тренды в центре внимания

Одна из основных тенденций современной жизни - цифровизация. Она затрагивает все отрасли экономики, проникает во все сферы человеческой деятельности, кардинально меняя глобальные рынки, структуру и характер современного промышленного производства, социальную сферу. Вопросы перехода многих сфер жизни в онлайн, в «в цифру», стали особенно актуальными в 2020 году – по всем понятным причинам. III Международная научно-практическая конференция «Цифровая экономика и финансы», прошедшая в Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики в заочном формате была посвящена экономическим и социальным вызовам времени.

На повестке дня - создание новых продуктов и сервисов в цифровой экономике, принципы развития блокчейн-технологий и искусственного интеллекта и возможности их внедрения в России, концепция сквозного управления рисками в условиях цифровой экономики. Эти и многие другие вопросы собрали на электронной площадке Университета представителей исполнительной власти города, российских учреждений науки и образования, международного бизнес-сообщества.

Путь перемен

Вызовы последнего времени настолько значительны, что вывод напрашивается сам собой: мир проживает, возможно, в крупнейший в истории технологический переход, когда богатство природных ресурсов и дешевизна труда перестают быть основными факторами роста. Новая цель государства – развитие информационного общества, и здесь не обойтись без участия научно-образовательных учреждений.

- Стратегия информационного общества призвана способствовать соблюдению таких национальных интересов, как развитие человеческого потенциала, обеспечение нашей безопасности, безопасности граждан, повышение роли России в мировом гуманитарном и культурном пространстве, рост эффективности государственного управления, - говорит проректор Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики по научной работе Геннадий Костин. - У России есть все шансы поддержать собственную конкурентоспособность путем модернизации систем образования и профессиональной переподготовки кадров. Тем более, что талантливая молодежь у нас есть и это подтверждают успешные выступления российских команд на мировых студенческих чемпионатах по программированию.

Тем не менее достигнутых успехов пока недостаточно. Российскую систему образования необходимо адаптировать к потребностям цифровой экономики. И СПбУТУиЭ активно работает в этом направлении: вуз стал дискуссионной площадкой по обсуждению вопросов, связанных с цифровыми технологиями и концепцией четвертой промышленной революции («Индустрии 4.0»).

- Разрабатываемые и применяемые в Университете методики, учебные форматы, образовательные программы, подходы к взаимодействию с потенциальными работодателями адаптируются к потребностям цифровой экономики, чтобы и впредь готовить конкурентоспособные кадры. Эту задачу мы рассматриваем как приоритетную, поскольку наличие достаточного количества высококвалифицированных «цифровых» кадров является одним из условий успеха развертывания в России современных технологий, - добавил Геннадий Костин.

Университет традиционно стал дискуссионной площадкой для обсуждения вопросов, связанных с цифровыми технологиями и концепцией четвертой промышленной революции — «Индустрии 4.0». Фото: Михаил Нечаев, февраль,2020г.

Конкретные шаги

Цифровая трансформация экономики требует от людей новых умений. Приобрести их помогают современные форматы обучения. Специалистов нового уровня в СПбУТУиЭ готовят в рамках магистерской программы «Управление финансами в цифровой экономике».

- Эта программа особенная, потому что на ее создание ушло более 100 лет совокупного опыта коллег, над ней работало много разноплановых специалистов, - рассказывает Алексей Минин, директор венчурного фонда по созданию Цифровых продуктов и Цифровых сервисов, MHP GmbH (Porsche AG), руководитель магистерской программы Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики «Управление финансами в цифровой экономике». - Основной целью программы является «цельность картинки». Главным для нас было обеспечить связность дисциплин таким образом, чтобы студенты по итогу обучения получили целостное представление о том, с чем им предстоит столкнуться. А это целая масса вопросов, на которые у нас нет ответов. Главной задачей нашей программы, в отличие от многих похожих, является тот факт, что мы готовим многогранного специалиста, который не просто дата сайентист, финансист, кто бы то ни было еще, а человек, который разбирается в первопричинах происходящего (имеется ввиду Цифровая экономика), имеет необходимый инструментарий для познания внешнего мира и умеет выражать свое мнение в рамках широкого набора дисциплин, - от азов корпоративного управления до разработки алгоритмов анализа данных. Именно отсутствие такого рода специалистов сводит на нет многие успехи, как топ менеджеров, так и дата сайентистов. Нам нужны связующие звенья, и мы их обучаем. Смогут ли наши студенты стать такими людьми - покажет время, но мы подбирали на программу тех, для кого понимание именно таких вопросов интересно, целеустремленных и готовых на постоянную смену контекста и задачи. Спрос на таких специалистов растет экспоненциально, как и те технологии, что порождают этот спрос. Так что мы знаем, что мы делаем.

Алексей Минин уверен: цифровая экономика нуждается в многопрофильных специалистах, которые могут смотреть на вещи комплексно. Фото: Михаил Нечаев, февраль 2020г.

Высшая школа у руля

Особая роль в грядущих изменениях отводится университетам. Именно им предстоит готовить профессионалов для цифровой экономики. И чтобы знания и умения будущих специалистов соответствовали стремительно меняющимся потребностям рынка труда, вузам необходимо сотрудничество с профессионалами. К примеру, Алексей Минин свое сотрудничество с СПбУТУиЭ начал со знакомства с профессором, доктором экономических наук Владимиром Александровичем Куниным.

- Когда-то он был моим преподавателем в области финансового менеджмента в Международном Банковском Институте. Я обучался на программе MBA второго высшего образования, параллельно с получением докторской степени в Техническом Университете Мюнхена в области искусственного интеллекта, - говорит Алексей Минин. - Владимир Александрович - это профессор, который понимает, в каких специалистах нуждается цифровая экономика, также он потрясающий преподаватель и эксперт в области финансового менеджмента и естественных наук, что тоже немаловажно. Еще один преподаватель, о котором нельзя не упомянуть - профессор, доктор физико-математических наук Юрий Куперин, с ним я познакомился во времена обучения на физическом факультете СПбГУ. Всех этих профессоров объединяло одно – стремление к целостности картины и готовности к работе на грани своей основной дисциплины. Думаю, что не стоит говорить о том, как это тяжело в российском образовании пересекать дисциплины из сферы финансовых, естественных и гуманитарных наук. Надо отдать должное СПбУТУиЭ, ректорату - ректору университета Олегу Смешко, а также проректору по научно-техническому сотрудничеству с предприятиями и организациями и трудоустройству выпускников Геннадию Костину, директору международных программ Анне Румянцевой и профессору Владимиру Кунину. Они сделали невозможное - собрали всех тех, кого еще вчера было невозможно собрать в рамках одной программы. Сегодня я с радостью могу сказать, что все мы трудимся на благо нашей программы.

КОНКРЕТНО

С актуальными докладами на заочной конференции «Цифровая экономика и финансы» выступили:

- Алексей Минин – директор венчурного фонда по созданию Цифровых продуктов и Цифровых сервисов, MHP GmbH (Porsche AG), руководитель магистерской программы Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики «Управление финансами в цифровой экономике»

- Антонина Левашенко – старший научный сотрудник Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

- Дмитрий Михайловский – заместитель генерального директора ЗАО «Альянс-Групп».

КСТАТИ

Цифровая экономика проходит испытание на прочность

Современный мир переживает сложные времена, когда каждую страну ждут серьезные испытания на прочность.

- «Короновирусный кризис», который, несомненно, является ужасным событием в истории человечества и показывает, как серьезно мы все должны относиться к такого рода вещам, убедил меня еще в одном – с точки зрения развития цифровой экономики мы на правильном пути, - считает Алексей Минин. - Основный тезис всех моих выступлений и работ в последнее время – это смещение потребления в цифровое пространство ввиду ограниченности материальных ресурсов. Цифровая экономика будет расти. Что делают люди запертые дома? Идут в интернет. И что они там делают? Живут, но правильнее сказать – потребляют цифровые продукты и сервисы вместо материальных продуктов и сервисов. «Коронавирусный кризис» - это, конечно, кризис, со всеми вытекающими последствиями для населения и бизнеса. Но помимо этого, это еще и наша возможность для решения многих социальных проблем и проблем экономик всего мира, фундаментальная и масштабная. Мы все на практике увидели, как цифровая экономика важна и какой у нее потенциал. Она будет расти - в этом теперь нет сомнений.