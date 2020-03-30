УРАЛСИБ проинформировал клиентов о банковских операциях и порядке гашения кредитов

С 30 марта по 3 апреля 2020 года ПАО «БАНК УРАЛСИБ» работает в обычном режиме. Все банковские операции будут выполняться в полном объеме, как в рублях, так и в иностранной валюте. Клиенты УРАЛСИБ также могут воспользоваться для проведения операций дистанционными каналами - мобильным банком и Интернет-банком, банкоматами.

Очередные выплаты по кредитам физических и юридических лиц, срок погашения которых придется на период с 28 марта по 5 апреля 2020 года, переносятся на 6 апреля 2020 года. Возможность осуществить частичное досрочное погашение сохраняется в стандартном режиме.

Рассмотрение новых кредитных заявок и заключение кредитных договоров будет в эти дни производиться в обычном режиме.

Банк готов прийти на помощь своим клиентам и рассмотреть в индивидуальном порядке заявления на реструктуризацию кредитных договоров по причине значительного изменения финансового положения, произошедшего в связи с эпидемией коронавируса, в случае наличия у клиента документального подтверждения. Для каждого такого случая мы предложим оптимальный выход из сложившейся ситуации.

- Мы понимаем, насколько важно сейчас нашим клиентам сконцентрироваться на ведении своего бизнеса, и предлагаем всем действующим заемщикам малого бизнеса отсрочку на один месяц, до 1 мая 2020 года, в предоставлении финансовых документов, необходимых для проведения регулярного ежеквартального финмониторинга, - добавили в Банке.