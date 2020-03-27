2020-03-30T13:33:59+03:00
Общество

Петербургский нефтяной терминал частично перевел штат на удаленную работу

И обеспечил сотрудников средствами индивидуальной защиты
Степан СТЕПАНОВ
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Петербургский нефтяной терминал частично перевел штат на удаленную работу. Фото предоставлено АО «ПНТ».Петербургский нефтяной терминал частично перевел штат на удаленную работу. Фото предоставлено АО «ПНТ».
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В разгар пандемии Петербургский нефтяной терминал (АО «ПНТ») проводит дистанционные совещания, обеспечивает сотрудников медицинскими масками, внедряет ряд дополнительных мер для снижения рисков распространения коронавируса. Во время «выходной» недели до 5 апреля 2020 года терминал продолжит работу, так как является предприятием непрерывного цикла.

- На Петербургском нефтяном терминале трудятся более 330 сотрудников, - говорит председатель совета директоров АО «ПНТ» Михаил Скигин. - Практически в ежедневном режиме они обеспечивают бесперебойную перевалку нефтепродуктов, которые важны для работы многих предприятий. Мы понимаем, что полностью остановить работу терминала невозможно, но намерены максимально обезопасить своих сотрудников от риска заражения новым вирусом.

На территории терминала проводится ежедневная уборка с применением дезинфицирующих средств, причем внимание уделяется, в том числе и чистоте дверных ручек и перил. В качестве дополнительной меры защиты используются бактерицидные лампы.

Руководителям поручено по возможности ввести режим дистанционной работы для сотрудников. Например, проводить совещания, осуществлять документооборот предлагается с использованием электронных коммуникационных средств. Тем сотрудникам, кто не сможет перейти на удаленную работу, рекомендуется избегать рукопожатий, чаще мыть руки, использовать личную или одноразовую посуду. Персоналу выдали наборы средств индивидуальной защиты и личной гигиены, куда входят антисептики, маски и перчатки.

Руководителям отделов поручено следить за здоровьем сотрудников и при выявлении признаков заболеваний направлять их в медицинские учреждения и не допускать их появления на рабочем месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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