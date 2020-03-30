Громкая музыка, дрель и молоток: Как бороться с шумными соседями во время самоизоляции и не сойти с ума

Самоизоляция – вещь важная и нужная. Лучше пересидеть дома всю эту бушующую пандемию коронавируса. А когда она закончится, выйти на улицу здоровым, а самое главное – живым. Но если раньше какие-то бытовые проблемы казались мелочью, на которые можно закрыть глаза, То в режиме 24 часа 7 дней в неделю в четырех стенах у всех россиян на первый план выходит одно – комфортная работа дома. А пока сосед сбоку вот уже неделю усердно пытается просверлить дыру в твою квартиру и снести все свои стены, а жилец сверху проверяет на прочность свои динамики в колонках – жизнь превращается в ад. С тем же самым столкнулся и корреспондент «КП», который решил узнать, как воевать с шумными жильцами.

Вот уже несколько месяцев я веду ожесточенную войну с шумными соседями и неудобно поселившимся прямо подо мной караоке-баром. Одни сверлят и слушают музыку, другие - надрываются в исполнении Верки Сердючки и Леонтьева (получается плохо – прим.ред.). Ни те, ни другие не хотят соблюдать закон о тишине. И если неделя карантина проблемы с кричащими в микрофон «певцами» решила сама собой, то с соседями война во время карантина вышла на новый ожесточенный уровень. А сидеть с ними взаперти в одном доме нам, судя по всему, еще долго…

Соседи во время самоизоляции начинают отрыватьсяФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поначалу с соседом я решил договориться по-свойски. Пришел к нему поздним вечером и попросил выключить музыку. Дружелюбного диалога не получилось. Мужчина грозился кулаком и что-то кричал про мои проблемы. Чуть позже его сожительница пошла на мировую и заверила, что с громкой музыкой после 22:00 покончено (в Петербурге закон о тишине запрещает шуметь после 22:00, в остальных регионах после 23:00 – прим.ред.). Но долго соседи не продержались.

На ум сразу же пришла новость про нижегородца, на которого возбудили уголовное дело за то, что он истязал жильцов дома. «Замечательный» сосед включал по ночам конское ржание. За это и отправился в СИЗО. Отправлять туда же своего визави я не хотел. Хоть мне его музыка и была не по вкусу, от звуков лошадей она была далека.

Поэтому решил действовать мирно. В Петербурге за соблюдение закона о тишине отвечает – комитет по законности. Ну, если кто-то и может помочь мне, то губернатор, почему-то ночью рассудил я. И не раздумывая, пошел искать страницу Александра Беглова в соцсетях. «Доколе?», – вопрошал я в личных сообщениях, изливая душу градоначальнику. И уже утром на мое удивление мне пришел подробный ответ.

Официальный ответ на вопрос о шумных соседях

- Вам отвечают из Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, - гласил ответ. - Только за 2019 год сотрудниками комитета составлено 3 560 протоколов об административных правонарушениях. Данной статьей предусмотрена ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. Под ночным временем понимается период с 22:00 до 8:00 часов. Кроме того, в выходные и нерабочие общегосударственные праздничные дни с 22:00 до 12:00 часов.

Как следовало из сообщения – есть только один способ доказать, что ваши соседи любят пошуметь ночью. Для этого нужно позвонить в полицию, чтобы они приехали и зафиксировали факт нарушения и установили личность вашего соседа. После этого материалы уже направляют в комитет по законности.

Смело вызывайте полицию, если ваши соседи шумятФото: Евгения ГУСЕВА

Но перед звонком в полицию все же стоит заручиться поддержкой охраны ЖК или других страдающих соседей. На случай – если музыку или дрель выключат до приезда полиции. Я так и сделал, к соседям ночью поднялся при поддержке охраны. Музыку как ветром сдуло. Ну, а на следующий раз мы с секьюрити договорились вызывать полицию.

К слову, злостных нарушителей тишины вполне могут отправить под арест, подумать над своим поведением. Недавно такой случай уже был в Петербурге.

- Шумный петербуржец получил 11 суток административного ареста за систематическое нарушение тишины в ночное время, - рассказывают в Комитете по законности Петербурга. -Он регулярно мешал отдыху и спокойному сну жильцов дома 2 по Отечественной улице в Красногвардейском районе. С их слов, мужчина употреблял алкоголь и регулярно дебоширил в ночное время. В течение года на нарушителя было составлено протоколов на общую сумму в 145 тысяч рублей. Также, за неуплату в срок этих штрафов на него были наложенные санкции в размере 130 тысяч рублей. После очередного шумного застолья, инспекторы Комитета посетили гражданина вместе с полицейскими, которые задержали его и доставили в мировой суд. Суд принял вынес постановление об административном аресте на 11 суток.

КОНКРЕТНО

Какие штрафы грозят нарушителям?

- Если ваш сосед смотрит телевизор, слушает радио или магнитофон громко, свистит, стучит, двигает мебель, поет или играет на музыкальных инструментах, ему грозит штраф от 500 до 5 тысяч рублей.

- Если он использует пиротехнику, штраф от одной до пяти тысяч рублей.

- За ремонт в квартире ночью, предусмотрен штраф от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

- Если вдруг у вас под окном кто-то развернул стройку ночью, то ему будет грозить штраф - пять тысяч рублей, должностному лицу - до 50 тысяч рублей, юридическому лицу- до одного миллиона рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

"Закон о допустимом шуме в дневное время регулирует Роспотребнадзор"

- Данные штрафы предусмотрены в законе о тишине, - пояснили «КП» в пресс-службе Комитета по законности Санкт-Петербурга. – В дневное время у нас нет ограничений на шум. Но есть закон об уровне допустимого шума, за его исполнением следит Роспотребнадзор. Если закон нарушается, то вам нужно обратиться к Роспотребнадзор, чтобы от ведомства к вам направили специалиста для замера шума.