МегаФон поддержит абонентов, которые вынуждены остаться дома

Компания «Мегафон» рассказала об очередных нововведениях для своих абонентов. Оператор предоставил возможность клиентам старше 65 лет продолжать пользоваться услугами связи даже при нулевом балансе и задолженности.

Это предложение особенно актуально для тех, кто в текущих условиях вынужден соблюдать домашний режим. Достаточно позвонить в call-центр МегаФона – и сотрудник подберет одну из бесплатных услуг, которая позволит оставаться на связи.

В частности, оператор сможет зачислить на счет любую сумму до 3000 рублей абонентам старше 65 лет, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Погашение можно будет произвести позже и без комиссии.

Все абоненты МегаФона даже при отрицательном балансе по-прежнему могут принимать входящие вызовы от любых операторов, включая зарубежных.

Как отмечают в компании, могим сейчас необходимо получать актуальную информацию, обращаясь на горячие линии, оказывающие поддержку в условиях сохранения эпидемиологической ситуации. МегаФон сделал бесплатными звонки для всех своих абонентов на номера посольств и консульств России в других странах, авиакомпаний, справочной РЖД, турагентств, Ситуационного центра МИД, а также горячие линии Ростуризма, департамента здравоохранения, Роструда, программы «Здоровая Россия». Полный список номеров опубликован на сайте компании: www.megafon.ru/go/helpline.