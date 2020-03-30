2020-03-30T15:38:27+03:00
Новости компаний

МегаФон поддержит абонентов, которые вынуждены остаться дома

Нововведения позволят клиентам старше 65 лет быть на связи даже при задолженности
Маргарита РЕПИНА
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Абоненты могут бесплатно звонить на горячие линии, чтобы получать актуальную информацию.Абоненты могут бесплатно звонить на горячие линии, чтобы получать актуальную информацию.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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Компания «Мегафон» рассказала об очередных нововведениях для своих абонентов. Оператор предоставил возможность клиентам старше 65 лет продолжать пользоваться услугами связи даже при нулевом балансе и задолженности.

Это предложение особенно актуально для тех, кто в текущих условиях вынужден соблюдать домашний режим. Достаточно позвонить в call-центр МегаФона – и сотрудник подберет одну из бесплатных услуг, которая позволит оставаться на связи.

В частности, оператор сможет зачислить на счет любую сумму до 3000 рублей абонентам старше 65 лет, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Погашение можно будет произвести позже и без комиссии.

Все абоненты МегаФона даже при отрицательном балансе по-прежнему могут принимать входящие вызовы от любых операторов, включая зарубежных.

Как отмечают в компании, могим сейчас необходимо получать актуальную информацию, обращаясь на горячие линии, оказывающие поддержку в условиях сохранения эпидемиологической ситуации. МегаФон сделал бесплатными звонки для всех своих абонентов на номера посольств и консульств России в других странах, авиакомпаний, справочной РЖД, турагентств, Ситуационного центра МИД, а также горячие линии Ростуризма, департамента здравоохранения, Роструда, программы «Здоровая Россия». Полный список номеров опубликован на сайте компании: www.megafon.ru/go/helpline.

ИСТОЧНИК KP.RU

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