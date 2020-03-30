2020-03-30T17:11:09+03:00
Общество

Службы продолжаются: в митрополии рассказали, как из-за коронавируса в Санкт-Петербурге до 5 апреля 2020 года работают церкви

Двери почти всех храмов Санкт-Петербурга открыты. Из-за коронавируса не попасть только Исаакиевский собор и Спас на Крови, но они не будут работать только до 5 апреля 2020 года
Евгения МОСКВИНА
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Исаакиевский собор и Спас на Крови временно перестали пускать посетителей на службы.Исаакиевский собор и Спас на Крови временно перестали пускать посетителей на службы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Во время нерабочей недели, которая продлится до 5 апреля, в Санкт-Петербурге прихожане не смогут попасть на службы в Исаакиевский собор и Спас на Крови. Следуя мерам по борьбе с коронавирусом и постановлению губернатора, музеи-памятники решили пока не пускать посетителей. В митрополии рассказали, как в Санкт-Петербурге до 5 апреля 2020 из-за коронавируса работают церкви.

Изменение одно – во всех церквях усилена дезинфекция, а таинства проходят по специальной инструкции. Например, просфоры должны раздавать в перчатках, а целование креста отменили. Кроме того, прихожан оповещают о мерах безопасности, в особенности – пожилых людей. При этом в воскресенье, 29 марта 2020 года, Патриарх Кирилл призвал воздержаться россиян от посещения храмов в период пандемии коронавируса.

– Священники не берут на себя ответственности не пускать людей в храмы. Службы продолжаются, священники обязаны их проводить. Без литургии нет церкви, – отметили в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии.

Напомним, что 26 марта в Петербурге вышло новое постановление губернатора города о мерах по борьбе с коронавирусом. Документом, в том числе, был введен запрет на посещение всеми жителями города храмов и других религиозных учреждений – наряду с остальными массовыми мероприятиями. Исключение составили только служители и персонал. Сами службы, конечно, никто не отменял. При этом на них продолжают ходить петербуржцы – хоть и придерживаются дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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