2020-03-30T19:15:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим полной самоизоляции в в Новгородской области 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

В Новгородской области из-за коронавируса по примеру других городом губернатор Никитин ввел режим gjkyjq самоизоляции с 31 марта по 5 апреля 2020 года
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Режим самоизоляции в Новгородской области введен с 31 марта по 5 апреля 2020 года.Режим самоизоляции в Новгородской области введен с 31 марта по 5 апреля 2020 года.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Из-за угрозы распространения коронавируса в Новгородской области ввели режим gjkyjq самоизоляции. Правительство региона решило с 31 марта 2020 года ужесточить профилактические меры по примеру Москвы и Московской области, которые ушли на жесткий карантин с воскресенья, 29 марта. Режим самоизоляции в Новгородской области из-за коронавируса будет длиться по 6 апреля 2020 года. Он касается жителей всех возрастов.

- Мера не касается медиков, граждан, занятых на непрерывных производствах и в социально значимых организациях, - пояснили в пресс-службе правительство. - Все остальные жители Новгородской области с 31 марта по 5 апреля 2020 года могут выходить из дома лишь в крайних случаях – в магазин, больницу, а также для выгула домашних животных не далее, чем за 100 метров от места проживания.

На заседании штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции губернатор Новгородской области Андрей Никитин пояснил, что такие меры введены в регионе по примеру ряда субъектов.

- Сразу хочу ответить на популярный вопрос об ответственности, - начал Никитин. - Ни штрафы, ни внимание правоохранительных органов здесь не главное. На первом месте – здоровье новгородцев. Каждый человек, выходя на улицу, берет огромную ответственность за свое здоровье и здоровье близких».

Кроме того, жителям области рекомендуется при коммуникации соблюдать дистанцию в полтора метра.

«В случае проезда на такси, когда это невозможно, просим обязательно использовать средства индивидуальной защиты. Также все общественные организации, бизнес, органы власти и другие структуры, чья деятельность связана с совместным пребыванием граждан, должны обеспечить людям режим социального дистанцирования. Если необходимо, в помещении должна быть нанесена соответствующая разметка. В первую очередь, это касается торговых сетей и магазинов», – сказал глава региона.

Ранее Андрей Никитин подписал распоряжение, по которому на время режима самоизоляции из-за коронавируса работа всех школ, детсадов и вузов, а также организация допобразования была приостановлена, а все массовые мероприятии запрещены.

Режим самоизоляции в Новгородской области: что работает и что не работает

Не работают:

- рестораны, кафе, столовые и иные предприятия общественного питания.

- объекты розничной торговли,

- салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, сауны, бани

Работают: аптеки, магазины, реализующие продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости.

В ТЕМУ

С 28 марта по 1 июня 2020 года в Новгородской области из-за угрозы распространения коронавируса приостановлено размещение граждан в гостиницах, пансионатах, домах отдыха и санаториях.

КОНКРЕТНО

По последним данным, количество заразившихся коронавирусом в Новгородской области на 30 марта 2020 года, - трое. Последние два случая подтвердили в минувшее воскресенье. Инфицированными оказалась муж с женой из Великого Новгорода. Молодые люди вернулись из Европы.

КСТАТИ

Какие города и регионы ушли на режим самоизоляции (данные на 18.00 30 марта 2020 года)

- Москва и Московская область

- Липецкая область

- Архангельская область

- Татарстан

- Мурманская область

- Калининградская область

- Вологодская область

- Иркутская область

- Свердловская область

- Брянск

- Адыгея

- Якутия

ИСТОЧНИК KP.RU

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