Какие мосты разведут в Санкт-Петербурге в ночь на 1 апреля 2020 года

До открытия навигационного сезона осталось совсем ничего – с 10 апреля в Петербурге начинают каждую ночь, по графику, разводить мосты. Но уже сейчас может случиться так, что кто-то ночью застрянет на одном берегу Невы, не успев перебраться на другой.

- Вплоть до начала навигации специалисты будут проводить технологические разводки мостов, - пояснили в пресс-службе «Мостотреста». – Это делается в целях профилактического обслуживания и проверки готовности разводных пролетов. Всего до начала навигационного периода петербургские мосты будут разведены более 50 раз. Больше всего разводок выполнит Литейный мост – их будет 14.

В ведомстве опубликовали график технологических разводок. Впрочем, уточнив, что разводка может быть осуществлена в рамках этого промежутка, но не обязательно в указанное время.

КОНКРЕТНО

Когда разведут мосты

В ночь с 31 марта на 1 апреля

- Литейный мост: с 01:40 до 04:45

- Благовещенский мост: с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00

В ночь с 1 на 2 апреля

- Большеохтинский мост: с 02:00 до 05:00

- Литейный мост: с 01:40 до 04:45

- Дворцовый мост: с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55

В ночь с 2 на 3 апреля

- Володарский мост: с 02:00 до 05:45

- Большеохтинский мост: с 02:00 до 05:00

- Литейный мост: с 01:40 до 04:45

- Дворцовый мост: с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55

- Биржевой мост: с 02:00 до 04:55

- Кантемировский мост: с 01:30 до 04:30

В ночь с 5 на 6 апреля

- Александра Невского мост: с 02:20 до 05:10

- Литейный мост: с 01:40 до 04:45

- Дворцовый мост: с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55

- Тучков мост: с 02:00 до 04:55

В ночь с 6 на 7 апреля

- Литейный мост: с 01:40 до 04:45

- Благовещенский мост: с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00

- Тучков мост: с 02:00 до 04:55

- Кантемировский мост: с 01:30 до 04:30

В ночь с 7 на 8 апреля

- Володарский мост: с 02:00 до 05:45

- Литейный мост: с 01:40 до 04:45

В ночь с 8 на 9 апреля

- Литейный мост: с 01:40 до 04:45

- Троицкий мост: с 01:20 до 04:50