Телеканал «Санкт-Петербург» впервые выпустил утреннее шоу в Instagram

Телеканал «Санкт-Петербург» решился на эксперимент – в понедельник, 30 марта, ровно в 9.00 программа «Утро в Петербурге» в первый раз вышла в необычном формате – в прямом эфире в Instagram (https://www.instagram.com/utrospbtv/) и в трансляции в группе телеканала во ВКонтакте.

Команда «Утро в Петербурге» проводит эту неделю дома, но коллеги не расстаются со зрителями — они на связи в сети и делятся опытом, чем занять себя и близких, чтобы преодолеть эту вынужденную, но столь необходимую самоизоляцию.

Первый экспериментальный Instagram-эфир «Утро в Петербурге» провел Василий Киров. В домашних условиях он выводил в эфир своих коллег, каждый из которых соорудил у себя дома телевизионно-инстаграмную студию. «Утро в Петербурге» началось в стиле ЗОЖ - Тимофей Зудин сделал вместе зрителями утреннюю гимнастику, а Людмила Ширяева приготовила полезный смузи.

Мария Новикова-Охонская. Фото: пресс-служба телеканала.

Ну а затем ведущие программы рассказали о том, как скрасить дни карантина. Так, Мария Новикова-Охонская посоветовала, что читать детям о личной гигиене и вирусологии, а Александра Емельянова поделилась подборкой интересных книг. Андрей Смирнов рассказал о новинках кино и сериалов, а Варвара Федорова поделилась информацией о том, какие театральные постановки можно посетить онлайн. Кроме того, Анна Смирнова показала, как ухаживать за домашними растениями.

- Вся редакция нашей программы "Утро в Петербурге" сейчас проводит дома. И самое сложное в этой самоизоляции – это расставание с нашими зрителями и любимой работой. Мы нашли способ быть вместе традиционно утром в прямом эфире, но уже в Инстаграм-аккаунте программы @utrospbtv. Это интерактивный эфир, в котором принимают участие все ведущие и корреспонденты, каждый готовит свою авторскую рубрику. Да и еще это прекрасная возможность побывать в гостях друг у друга. Все зрители такого прямого эфира могут не просто смотреть программу, но и писать свои комментарии, - рассказал о подготовке экспериментального Instagram-эфира Ведущий Василий Киров. - Мне кажется, такой прямой эфир делает нас ближе и показывает, что в самоизоляции жизнь не останавливается, а наоборот приобретает новые краски. В эти непростые для нашей страны дни мы все проводим время дома с близкими, но при этом продолжаем работать и жить привычной жизнью. Мы просим всех наших зрителей оставаться дома и максимально серьезно и ответственно подойти к тем мерам по противодействию распространения коронавирусной инфекции, которые сейчас действуют в России. Это очень важно и полностью зависит от каждого человека.

«Утро в Петербурге» в новом формате – полезно, весело и интересно. Присоединяйтесь к прямому эфиру утреннего шоу канала «Санкт-Петербург» в Instagram каждое утро в 9.00, и карантин пройдет незаметно.