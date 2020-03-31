Сергей Скуратов: «Небо - это моя жизнь»

Жизненный путь Сергея Николаевича Скуратова – это доказательство того, как высоко может взлететь настоящий профессионал. В случае руководителя «Уральских авиалиний» это утверждение звучит буквально – глава и основатель авиакомпании и сам является профессиональным пилотом. И любит небо до фанатизма.

Сергей Николаевич родился в семье авиаработников, что, собственно, в будущем и определило выбор профессии. После окончания школы поступил в Бугурусланское лётное училище, которое окончил с отличием в 1970 году.

Прежде чем возглавить компанию, Сергей Скуратов более 20 лет своей жизни посвятил постижению азов сложной и ответственной «небесной» профессии. Свой профессиональный путь начал во 2-м Свердловском объединённом авиаотряде в должности второго пилота на самолёте АН-2.

В 1971 году поступил в Академию гражданской авиации в Ленинграде. С 1975 года работал в Свердловском авиаотряде и прошёл все этапы карьерного пути пилота на воздушных судах АН-24, АН-26, ИЛ-18, ТУ-154, ИЛ-86. В 1983 поступил на командный факультет Ордена Ленина Академии Гражданской авиации.

Сергей Скуратов постоянно работал над своим развитием и по окончании обучения получил должность начальника инспекции по безопасности полетов Уральского управления гражданской авиации. А в 1987 году занял пост командира Свердловского объединенного авиаотряда.

В непростые для нашей страны 90-е годы Свердловский авиаотряд прекратил своё существование. Его структура была поделена надвое - на авиакомпанию (предтечу «Уральских авиалиний») и аэропорт.

С 1993 года Сергей Николаевич Скуратов занимает пост Генерального директора Авиакомпании «Уральские авиалинии» - одной из ведущих в России по объему перевозок. Сегодня его предприятие является одним из крупнейших в стране работодателем для самых ценных и редких кадров. А компания «Уральские авиалинии» - визитной карточкой Екатеринбурга, Свердловской области и Урала в целом. Причем визитной карточкой не только в других регионах России, но и за ее пределами.

Сергей Николаевич - обладатель множества наград, среди которых «Заслуженный работник транспорта РФ» и Орден Дружбы. Кроме того, Сергей Скуратов является Почетным гражданином Свердловской области (2017) и Почетным гражданином города Екатеринбурга (2018). В конце 2018 года Сергей Николаевич был признан «Человеком года» по итогам престижной премии редакции журнала «Деловой квартал», а также является лауреатом «Премии №1» (ежегодная премия уральских промышленников и предпринимателей за 2019 год).

Ну а сам Скуратов считает, что надо лишь хорошо делать свою работу и быть уверенным в собственных специалистах. А главное - любить небо.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемый Сергей Николаевич, поздравляем вас с Юбилеем! Профессионализм, целеустремленность и трудолюбие выгодно отличают вас как талантливого и авторитетного руководителя. Желаем вам дальнейшей плодотворной работы, энергии, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. Пусть дело, которому вы посвятили себя, процветает!

Коллектив компании «Уральские авиалинии»