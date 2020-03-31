Игорь Николаевич Орлов: Клиническая больница имени Святителя Луки

Игорь Николаевич Орлов является одним из ведущих специалистов в России в области малоинвазивной урологии. Врач, эксперт, ученый, заместитель руководителя Центра эндоскопической урологии и новых технологий, в котором проводятся операции с использованием высокотехнологичных миниинвазивных и эндовидеохирургических эндоскопических методик. Передовые технологии, оборудование последнего поколения, знания врачей – все это востребовано не только у наших соотечественников. К доктору Орлову приезжают лечиться из Казахстана и Финляндии, Эстонии, Латвии и Беларусии.

—Возвращают здоровье, продлевают жизнь. Профессиональный, слаженный коллектив, в чем большая заслуга Игоря Николаевича Орлова не только как хирурга, но и как организатора, — пишут в своих отзывах о Центре благодарные пациенты.

Бесконечные хлопоты и заботы, которые сопровождают руководство любым медицинским учреждением, к счастью, не дали Игорю Николаевичу забыть о научной работе: Орлов — член Европейской ассоциации урологов и Российского обществ урологов, автор более 100 научных работ, методических рекомендаций, а так же автор трех изобретений. В 2016 году Игорь Николаевич защитил кандидатскую диссертацию, в настоящий момент работает над написанием докторской. Кроме того, он является ассистентом кафедры урологии СЗГМУ им.И.И.Мечникова.

Игорь Николаевич преподает не только в Петербурге - его знания востребованы и в других регионах страны. Так, в образовательном центре Высоких Медицинских Технологий в Казани доктор Орлов преподает на курсе «Современные возможности эндоскопической и лапароскопической урологии».

Чтобы победить привычную невнимательность наших людей к своему здоровью, Игорь Николаевич занимается просвещением не только врачей, но и обычных петербуржцев. Доктор регулярно выступает в качестве эксперта в СМИ города, с удовольствием проводит открытые встречи с петербуржцами. Игорь Николаевич активно участвует не только в научной клинической деятельности, но и проводит интенсивную педагогическую работу. Регулярно участвует во множестве выездных семинаров, лекций, мастер – классов по всей стране и за ее пределами.

На базе Центра эндоскопической урологии и новых технологий Игорь Николаевич создал «Азбуку хирургии…», обучающие курсы для врачей. Преподают в ней ведущие специалисты клиники.

Специалисты урологи, приезжающие со всей страны, получают возможность лучше разобраться в вопросах диагностики и лечения данного заболевания, а также отработать практические навыки на обучающих тренажерах. Признанием успехов в деятельности Орлова И.Н. нашло отражение в награждении его грамотами и благодарностями Председателя Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

ТРИ ВОПРОСА ДОКТОРУ

—Почему вы решили стать урологом?

—Я мечтал об этом с начала учебы в медицинской академии. Работа «руками» позволяет реализовать себя более чем в остальных хирургических профессиях плюс к этому специальность очень и очень высокотехнологичная (требовательная к современному малоинвазивному оборудованию).

—В чем актуальна и уникальна ваша клиника для жителей Петербурга?

—Мы стараемся обеспечить каждому пациенту «комплексный подход». Это означает что с чем бы он не пришел в клинику мы подбираем оптимальный путь диагностики и лечения пациента вне зависимости от профиля основного заболевания. Зачастую принято считать, что онколог должен лечить только онкологию, уролог, только урологию и так далее. Мы же подходим к проблеме комплексно.

—Какие нововведения, открытия в области урологии вы считаете особенно полезными для пациентов?

—Использование высокотехнологичных малоинвазивных операций позволило не только сократить смертность и снизить инвалидизацию, но и уменьшить среднюю продолжительность пребывания пациентов в стационаре. А это является важным показателем, как для самих пациентов, так и для больницы в целом. На примере нашего Центра скажу: ранее, при открытых операциях, средний срок пребывания в стационаре людей с такими заболеваниями, как аденома предстательной железы или нефрэктомия составлял 10-14 дней, на данный момент – 3-5 дней. Я считаю это очень важным достижением нашего Центра. Данная ситуация положительно сказывается на качестве жизни пациента, а нам, врачам, дает возможность оказывать гораздо большему количеству больных.

—Какие симптомы должны подсказать петербуржцам, что пора посетить уролога?

—Примесь крови в моче требует обязательного обращения к урологу с последующим обследованием и установкой диагноза. Для мужчин старше 45 лет — анализ крови на простатспецифический антиген. Так же всем необходимо выполнять УЗИ брюшной полости и почек в качестве скрининга один раз в год.

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

По телефонам Клинической больницы имени Святителя Луки: 8 (812)-576-11-08; 57-611-57.

На сайте: lucaclinic.ru