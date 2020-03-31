«Шашлыки отменяются»: Названы штрафы за нарушение противопожарного режима в Санкт-Петербурге в 2020 году

Тех, кто решит пожарить шашлыки в парках Санкт-Петербурга, ждут серьезные штрафы. Об этом 31 марта на заседании городского правительства заявил начальник ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин.

- Штрафы до 6 тысяч рублей, будем привлекать людей к административной ответственности, — подчеркнул глава управления.

Аникин также пояснил, что в данный момент МЧС работает в режиме повышенной опасности из-за начала сухого сезона, и поэтому ведомству хватит сил и средств для защиты петербургских лесов.

- Шашлыки отменяются, - прокомментировал доклад Аникина губернатор Александр Беглов и призвал жителей города на Неве бережно относиться к лесам и паркам. - Нарушителей планируют отслеживать в том числе по камерам. Такая возможность есть, к примеру, в Курортном районе.

Напомним, накануне градоначальник подписал постановление, в которым говорится, что жителям Санкт-Петербурга запрещено ходить в лесопарковые зоны и разводить огонь на природе без согласования с МЧС. Ограничения действуют до 1 мая 2020 года.