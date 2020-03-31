2020-03-31T14:54:23+03:00
Общество

Регистрация браков в Санкт-Петербурге во время коронавируса: какие правила будут действовать в ближайшее время

Регистрация браков в Санкт-Петербурге во время коронавируса - рассказываем, что изменится и можно ли будет жениться
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
Как регистрируют брак в Санкт-Петербурге во время коронавируса.Как регистрируют брак в Санкт-Петербурге во время коронавируса.Фото: Илья СМИРНОВ
Изменить размер текста:

Министерство юстиции во вторник, 31 марта, предложило временно приостановить регистрацию браков и разводов по стране из-за ситуации с пандемией. Пока об официальном принятии этой инициативы не сообщается. Разберемся, какие правила будут действовать в ближайшее время и как будет проходить регистрация браков в Санкт-Петербурге во время коронавируса.

С 28 марта в Санкт-Петербурге расписывают пары только в неторжественной обстановке, то есть без гостей. Как сообщают в Комитете по делам ЗАГС Петербурга, такая мера введена до 30 апреля. Введут ли запреты на регистрацию браков вообще в Северной столице, пока не сообщается. Мы будем следить за информацией.

К слову, в Петербурге ЗАГСы уже приостановили регистрацию рождения или усыновления. Пока отделы принимают лишь по вопросам заключения и расторжения брака, а также регистрации смерти. Причем, разводить будут только тех, кто подал заявления до 28 марта 2020 года.

Напомним, что в городе сегодня действует рекомендованный режим самоизоляции. Из дома просят выходить только в самых необходимых случаях – в ближайший магазин прогуляться с собакой у дома или вынести мусор. Для тех, кто старше 65 лет, режим самоизоляции в Петербурге обязательный.

Не до шумных свадеб сейчас еще и потому, что ранее в Петербурге запретили проведение любых «досуговых и торжественных мероприятий с очным присутствием физических лиц». Все эти меры необходимы для того, чтобы сдержать распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Волонтерские центры ЕР по всей стране помогают гражданам в борьбе с коронавирусом
По всей стране начали работу волонтерские центры “Единой России”. Они оказывают помощь гражданам из группы риска во время пандемии. На данный момент в них работают 76 327 активистов
Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге начнет действовать с 31 марта 2020 года: для кого он и как долго продлится
Жесткие меры по режиму полной изоляции коснутся жителей Санкт-Петербурга старше 65 лет, остальным рекомендовано оставаться дома и выходить на улицу только в экстренных случаях
Мария Бутина о самоизоляции: Моя бабушка в мессенджерах делится рецептами, а я готовлю тюремный дневник к публикации
Приговоренная к полутора годам заключения в США, и депортированная из Америки в Россию предприниматель, публицист и политическая активистка поделилась с «Комсомолкой» тем, как она переносит карантин, связанный с коронавирусом
Новости 24