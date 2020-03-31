Коронавирус в Испании, последние новости на 31 марта 2020: В стране побит очередной рекорд по числу погибших

Последние новости по коронавирусу в Испании 31 марта 2020 года в очередной раз привели в шок жителей. Если в последние дни в стране был небольшой спад по числу смертей от Covid-19, то теперь в государстве новый всплеск заболеваемости. Как сообщает местное министерство здравоохранения, Испания побила собственный рекорд по смертности от коронавируса.

На 31 марта 2020 года за сутки в Испании от коронавируса погибли 849 человек. Прошлый рекорд был поставлен в минувшую субботу, 28 марта. В этот день в Испании погибло от коронавируса 838 человек. Всего же в общей сложности в стране от Covid-19 скончались 8 189 человек.

Всего же за сутки в стране выявлено 9 тысяч 222 новых случаев заражение. На сегодняшний день Испания по количеству зараженных Covid-19 уже превосходит Китай. В связи с этим теперь патрулировать улицы вместе с полицейскими и гражданской гвардией будут военные.

ВОЗ, тем временем, настаивает, что стране, наряду с Италией, нужно принять больше мер, чтобы установить контроль над распространением инфекции.

- Мы надеемся, что цифры стабилизируются, - заявил директор программы по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майкл Райан. - Это не пройдет само собой.