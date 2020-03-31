2020-03-31T16:25:59+03:00
Общество

МТС объединила цифровые сервисы в единый пакет #БудьДома

Предложение доступно для подключения до 30 апреля абонентам всех операторов
Степан СТЕПАНОВ
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Фото предоставлено МТС Медиа.Фото предоставлено МТС Медиа.
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МТС сообщила о запуске пакета сервисов для организации жизни и досуга для всех, кто вынужденно остается дома на карантине. При подключении к телевизионной платформе МТС ТВ пользователь получает бесплатный доступ к расширенному набору сервисов.

При установке приложения МТС ТВ и подписке на пакет «Просто ТВ» пользователь любого оператора за один рубль получает возможность смотреть 50 телеканалов, более 500 сериалов, игровых и документальных фильмов. Подписка на МТС ТВ открывает доступ к другим цифровым продуктам, которые будут востребованы в период самоизоляции: МТС Библиотека, МТС Фитнес и SmartMed.

Пользователи в течение месяца смогут получить срочную онлайн-консультацию с дежурным терапевтом или профильным специалистом сети клиник МЕДСИ в приложении SmartMed; получат доступ к программам тренировок и рекомендациями по питанию в МТС Фитнес; откроют для себя сотни тысяч книг художественной и профессиональной литературы в МТС Библиотеке.

- Наши цифровые решения будут вашими помощниками в доступе к привычным в жизни услугам и развлечениям: кино, книгам, спорту, медицине, даже в условиях действующих ограничений на передвижения по городу, — говорит вице-президент МТС по развитию медиабизнеса Игорь Мишин. — Период самоизоляции и карантина — это возможность, хоть и вынужденная, освоить новые сервисы, посмотреть любимые фильмы и сериалы, читать, узнавать новое, и в то же время быть на связи с врачами, если понадобится.

Воспользоваться предложением могут действующие и новые подписчики МТС ТВ. Предложение доступно для подключения до 30 апреля абонентам всех операторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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