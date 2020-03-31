2020-03-31T16:31:53+03:00
Общество

Большая Зеленина станет новой ресторанной улицей Петербурга

К 2022 году здесь может появиться до 60 заведений общественного питания
Степан СТЕПАНОВ
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Большая Зеленина станет новой ресторанной улицей Петербурга.Большая Зеленина станет новой ресторанной улицей Петербурга.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге активно формируется новая ресторанная улица: у Большой Зелениной есть все шансы стать аналогом Рубинштейна, которую включают в международные туристические путеводители.

Аналитики группы компаний RENTA посчитали, исходя из характеристик помещений, уже к 2022 году на первых этажах Большой Зелениной может появиться до 60 заведений общественного питания. За последние несколько лет там уже открылись такие заведения как: Paninaro, Киdo, Green 28, Mundshtuk, Pobo, «Тиммерманс», Panorama of my silence heart, а также небольшие кафе, кофейни и пекарни. Всего на Большой Зелениной сейчас работает 23 заведения разных форматов.

- Большая Зеленина получила серьезный импульс к развитию стрит-ритейла благодаря активной реконструкции исторических зданий под современные функции (бизнес-центры, апарт-отели) и строительству новых жилых комплексов, - отмечает президент группы компаний RENTA Артем Гудченко. - В большинстве коммерческих помещений этих объектов запроектированы огромные витринные окна, оборудована приточно-вытяжная вентиляция, созданы все условия для размещения ресторанов, кафе и баров.

Как подсчитали аналитики группы компаний RENTA, в настоящее время на улице Большая Зеленина продаются шесть коммерческих помещений формата стрит-ритейл. Цена варьируется от 212 тыс. до 220 тыс. рублей за кв. м. Еще 15 помещений площадью от 40 до 412 кв. м сдаются в аренду. Ставки аренды составляют от 2 тыс. до 4,2 тыс. руб. за «квадрат» в месяц – в зависимости от величины и технических характеристик объектов. Суммарная площадь вакантных помещений – более 3 тыс. кв. м.

- Петроградская сторона – место компактного проживания состоятельной публики, - добавляет директор по развитию группы компаний RENTA Марина Пузанова. - Число людей с доходом выше среднего, которые хотят здесь жить, продолжает расти. За последние пять лет в районе было введено в эксплуатацию много жилых комплексов высокого класса. Всем обитателям Петроградского района, конечно, хочется проводить досуг максимально близко к дому. Появление здесь качественных и концептуальных ресторанов логично.

По словам Марины Пузановой, преимуществом улицы стали близость к метро, возможность комфортной парковки, относительно невысокие ставки аренды в сравнении с той же улицей Рубинштейна и Большим проспектом П.С., где ставки формировались давно и подогревались премиальными брендами одежды. Одним из главных плюсов улицы также стало появление новых премиальных домов в шаговой доступности, где живут потенциальные клиенты ресторанного бизнеса, а также на самой улице – арендаторы получают коммерческие помещения высокого качества, полностью приспособленные для успешной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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