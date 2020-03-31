2020-03-31T17:32:45+03:00
Общество

Самоизоляция с любимым изданием: Как будет выходить «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге и где можно купить свежий номер

Газету «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге во время режима самоизоляции можно заказать с доставкой на дом
Полина ЖУКОВА
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Как и где можно купить свежий номер «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге во время самоизоляции.Как и где можно купить свежий номер «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге во время самоизоляции.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Прервать распространение коронавируса петербуржцы могут только одним способом – остаться дома. Чем заняться на самоизоляции – вариантов масса. Взять с полки книгу, «путешествовать» по музеям мира, посмотреть фильмы. И, конечно, почитать любимую прессу. Но даже если вы не выходите из дома (особенно это важно для пожилых людей), это не повод оставаться без свежего номера «Комсомолки» (редакция издания работает дистанционно, – примеч. авт.). В киосках и продуктовых газета по-прежнему в продаже. А еще, как и еду и товары первой необходимости, газету можно купить, заказав доставку на дом. Рассказываем, как это можно сделать в Санкт-Петербурге.

Заказать по Интернету

Если вы заказываете продукты через сервис Igooods, то смело можете включить в список покупок еженедельный выпуск газеты «Комсомольская правда». Сервис работает с такими сетями как «Лента», «Призма», «Карусель», «Метро» – во всех этих магазинах «Комсомолка» продается.

Позвонить волонтерам

В период «карантина» работают не все киоски и магазины прессы, но часть из них все же продолжает радовать читателей. Поэтому все люди пожилого возраста могут обратиться в волонтерскую службу Общероссийского народного фронта и попросить принести газету. Добровольцы работают для того, чтобы людям преклонного возраста было легче справиться с решением самых простых вопросов – приобретением продуктов и лекарств. Волонтеры не только сходят в магазин или аптеку, но и помогут оплатить счета ЖКХ, вынести мусор. А наряду с другими просьбами могут и принести газету «Комсомольская правда».

ВАЖНО

Как будет выходить газета «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге с 1 по 5 апреля 2020 года:

1 апреля, среда - ежедневка и «Толстушка»

2 апреля, четверг - ежедневка

3 апреля, пятница - ежедневка, сдвоенный номер с субботой, 4 апреля

4 апреля - отдельного номера нет

КОНКРЕТНО

Оставить заявку волонтерам могут петербуржцы и жители Ленобласти старше 65 лет по номеру телефона: 8-800-200-3411. Звонок по России бесплатный.

Если вы живете в Петербурге, то купить свежий номер «Комсомолки» волонтеры смогут в ближайшем киоске прессы, а еженедельный выпуск – в супермаркетах. Конечно, у добровольцев в большом городе сейчас очень много работы, поэтому газету они смогут принести по заявке только вместе с продуктами или лекарствами.

Если же вы находитесь в Ленинградской области, то волонтер обязательно принесет свежий выпуск и без продуктов, но с одним условием – если киоск или магазин, где он продается, находится рядом. Если точка продажи находится очень далеко, к сожалению, привезти газету не смогут.

НА ЗАМЕТКУ

Сейчас мы активно прорабатываем и другие варианты заказа вашей любимой газеты (службы доставки еды и продуктов на дом, службы такси и так далее). По мере появления новых мест заказа мы сразу же будем информировать читателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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